Un detenido por el ICE: ¿Tiene derecho a un abogado?

El protocolo también indica que, durante el tiempo de detención, el detenido puede ser interrogado sobre su situación migratoria actual y, posteriormente, se inicia el procedimiento judicial. Aunque el migrante tiene derecho a un abogado, el Gobierno de EEUU no proporciona representación legal, lo que significa que deben encontrar y pagar su propio abogado si quieren uno. Esto debido a que las violaciones de las leyes de inmigración no son delitos penales, sino civiles.