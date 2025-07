Lina Luaces se corona Miss Universe Cuba 2025

La hija de la conductora de televisión Lili Estefan llegó al certamen con algo más que una historia familiar: llegó con propósito y valentía, algo por lo que no dejará de luchar, aseguró en una rueda de prensa minutos después de su coronación.

Representando a Santiago de Cuba, Lina lleva la herencia caribeña con fuerza y sofisticación. Su paso por la pasarela fue elegante, su discurso genuino y su presencia, imponente.

“Yo diría que no lo puedo creer. La primera concursante cubana en Miss Universe fue de Santiago de Cuba y poder repetir eso es un tremendísimo honor para mí.”

Aunque muchas candidatas fueron ovacionadas por su preparación y compromiso, no es menos cierto que la victoria de Lina, provocó reacciones divididas: desde quienes celebran su desempeño hasta quienes cuestionan la imparcialidad del resultado. Aun así, ella se mantuvo firme. “Yo me preparé para este momento. Estudié, tomé clases de oratorias, de español, me formé como mujer y como candidata, me levanté todos los días a las 6 am para ir al gimnasio y estuve 13 horas despierta, no mi familia. Esta corona no me la regalaron. La trabajé con el alma”, aseguró ante la prensa.

Lo cierto es que el discurso de Lina y su desempeño en el escenario trascendió el maquillaje y el vestuario. Habló de la mujer cubana en todas sus dimensiones: la que emigra, la que lucha, la que calla y la que grita desde adentro y que también ha estado representada en su familia. Y aquellas que sufren bajo un sistema que oprime y limita.

“Dedico esta corona a mi familia que ha hecho tanto para que yo esté aquí en este escenario y a todas las mujeres cubanas. Las que viven en libertad y también a las que, desde dentro de la isla, resisten cada día con dignidad. Sigan con fuerza, con dignidad y con disciplina que todo se puede lograr”, expresó.

La velada contó con la presencia de figuras reconocidas del espectáculo y de la comunidad cubana en el exilio, en una noche donde la belleza fue, también, resistencia.

Con la elección de Lina Luaces, Miss Universe Cuba da un nuevo paso en su regreso al mapa internacional, luego de que Marianela Ancheta devolviera la bandera tricolor al certamen mundial en 2024, tras más de medio siglo de ausencia.

Ahora, Luaces toma la antorcha con el desafío de representar no solo a un país, sino a una historia. A un pueblo dividido por el mar, pero unido por la esperanza.

Y mientras se apagan las luces, se desmonta el escenario y la corona brilla bajo los reflectores del Mailander Center, una verdad queda clara: Cuba está de vuelta. Y Lina Luaces es su nueva voz en el universo.