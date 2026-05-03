Una historia de dos ciudades: La Habana y Washington el primero de mayo

Sumario ejecutivo: El 1 de mayo de 2026 evidenció dos realidades políticas radicalmente opuestas en el hemisferio occidental. En La Habana, el régimen cubano recurrió a la movilización forzada, la militarización y la propaganda para sostener la apariencia de legitimidad, reflejando una profunda inseguridad interna y temor a la disidencia. En contraste, Estados Unidos intensificó su presión mediante un nuevo marco de sanciones que apunta no solo a los actores estatales, sino al ecosistema completo que sostiene la dictadura. El contraste entre ambas ciudades pone de relieve una creciente confrontación entre un sistema autoritario en fase defensiva y una política estadounidense cada vez más decidida a enfrentar su permanencia.

El 1 de mayo de 2026 puso de manifiesto dos realidades políticas radicalmente opuestas que se desarrollaban a solo 90 millas de distancia. En La Habana, la dictadura comunista cubana intentó escenificar su espectáculo revolucionario anual en medio de un miedo palpable, la militarización y una creciente inseguridad. En Washington, Estados Unidos intensificó su enfrentamiento con el régimen comunista de los Castro mediante un amplio decreto ejecutivo dirigido contra la estructura financiera, política y represiva que sustenta la dictadura. El contraste fue llamativo: un gobierno tratando desesperadamente de fabricar la ilusión de un apoyo monolítico; el otro declarando formalmente que el régimen cubano es una amenaza continua para la seguridad nacional y los valores democráticos de Estados Unidos.

En La Habana, el régimen había planeado inicialmente una movilización masiva por el primero de mayo en la Plaza Cívica (la plaza monumental rebautizada posteriormente como Plaza de la Revolución tras la consolidación del régimen comunista por parte de Fidel Castro).

La escenificación del control en La Habana

Históricamente, la plaza ha servido como escenario preferido de la dictadura para manifestaciones coreografiadas de unidad revolucionaria, mítines propagandísticos gigantescos y demostraciones de obediencia ideológica. Pero este año, el régimen trasladó abruptamente el evento principal a la llamada «Tribuna Antiimperialista» frente a la embajada de Estados Unidos. La explicación ofrecida por la propaganda estatal fue el previsible teatro revolucionario. Las verdaderas razones fueron mucho más reveladoras.

La dictadura temía una escasa participación, a pesar de los mecanismos de movilización masiva disponibles. Temía que circularan por las redes sociales y los medios independientes imágenes de plazas medio vacías. Y lo que es más importante, temía la posibilidad de disturbios sociales y protestas espontáneas, sobre todo tras el trauma infligido al comunismo cubano por el levantamiento popular del 11 de julio de 2021. Miles de cubanos de toda la isla desafiaron abiertamente el régimen comunista en las mayores manifestaciones antigobernamentales de las últimas décadas. El recuerdo de aquellas protestas sigue aterrorizando a la élite gobernante porque destrozaron el mito de la lealtad revolucionaria universal que el régimen había cultivado con tanto esmero.

Militarización y lógica de supervivencia del régimen

Las preocupaciones de seguridad también pesaron mucho en los cálculos del régimen. La aparición del tirano Raúl Castro, visiblemente frágil y en descomposición, junto al dictador Miguel Díaz-Canel transformó el evento en algo menos que una celebración y más en una muestra de continuidad dictatorial bajo asedio. La retórica del castrismo fue abiertamente desafiante y militante, sonando cada vez más similar al absolutismo revolucionario y la hostilidad antioccidental asociados con el régimen del ayatolá iraní, uno de los socios ideológicos y geopolíticos más cercanos de La Habana. No se trató de una celebración de los trabajadores. Fue un ejercicio de fortificación del régimen.

La dictadura comunista organizó explícitamente la movilización del primero de mayo en el marco del recién declarado «Año de la Preparación para la Defensa» para 2026. El régimen castrista ha anunciado ejercicios militares semanales, operaciones de defensa civil y planes aprobados por el Consejo de Defensa Nacional para una transición a un estado de guerra en caso de conflicto o inestabilidad interna. El ambiente que rodeaba el desfile reflejaba precisamente esa mentalidad. Es un Estado que no se prepara para la prosperidad o la reforma, sino para la confrontación y la supervivencia.

Presión internacional y respuesta de Washington

Personal militar, oficiales del Ministerio del Interior (MININT), agentes de inteligencia, brigadas de respuesta rápida y fuerzas de seguridad uniformadas mantuvieron una fuerte presencia durante todo el evento. El simbolismo era inconfundible. El régimen gobierna Cuba cada vez más, no como un sistema político seguro de sí mismo, sino como un aparato de seguridad arraigado que gestiona a una población en la que desconfía fundamentalmente. El despliegue omnipresente de fuerzas coercitivas transformó lo que la dictadura afirmaba que era una celebración de los trabajadores en una demostración de intimidación estatal y control interno. En lugar de proyectar vitalidad revolucionaria, el espectáculo puso al descubierto a un gobierno cuyo instinto político principal es la vigilancia, la contención y la preparación frente a su propia ciudadanía.

Al mismo tiempo, la dictadura intentó fabricar legitimidad mediante la coacción política masiva. La Habana anunció triunfalmente que se habían recogido más de 6,2 millones de firmas para la campaña «Mi Firma por la Patria», una iniciativa impulsada por el régimen que supuestamente demostraba el apoyo nacional a la «soberanía» cubana y la resistencia a la presión extranjera. En un sistema totalitario, las firmas recogidas a través de lugares de trabajo, escuelas, comités del partido, sindicatos controlados por el Estado, redes de vigilancia vecinal e instituciones gubernamentales no pueden interpretarse de manera significativa como libre expresión política. La participación en tales campañas es inseparable de la intimidación, la presión social y el miedo a las represalias. En Cuba, negarse a cooperar con las movilizaciones estatales puede acarrear consecuencias que van desde la marginación profesional hasta el acoso, los interrogatorios o la pérdida de oportunidades controladas por el Estado.

El régimen pretendía proyectar fuerza. En cambio, reveló inseguridad. Mientras La Habana escenificaba rituales ideológicos y pompa militarizada, Washington avanzó decididamente en la dirección opuesta. El 1 de mayo, el presidente Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva titulada Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de EEUU. La orden representa otra carta de sanciones integral dirigida al régimen cubano. Amplía significativamente la presión legal, financiera y diplomática contra el castrocomunismo.

La orden ejecutiva declara que las acciones y políticas del gobierno de los Castro siguen constituyendo una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU. Afirma además que la conducta del régimen es «repugnante para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas». Las disposiciones de las sanciones tienen un alcance amplio. En virtud de la sección 2, Estados Unidos puede bloquear todos los bienes y derechos sobre bienes bajo jurisdicción estadounidense que pertenezcan a personas o entidades extranjeras que operen en sectores estratégicos de la economía cubana, incluidos la defensa, la energía, la minería, los metales, los servicios financieros y la seguridad. La orden se dirige específicamente no solo a los funcionarios del gobierno castrista, sino también a las personas y entidades que actúen en nombre del régimen, a quienes le presten asistencia material y a quienes proporcionen apoyo financiero, tecnológico o logístico.

La orden autoriza además sanciones contra personas cómplices de graves abusos contra los derechos humanos o de corrupción relacionados con Cuba comunista, incluyendo la expropiación de activos privados, la malversación de recursos públicos, el soborno y el lucro político por parte de funcionarios del régimen. Incluso los familiares adultos de las personas sancionadas pueden ser designados. El mensaje es inequívoco: Estados Unidos pretende actuar no solo contra actores aislados, sino contra el ecosistema más amplio que sustenta la dictadura. Al ampliar la responsabilidad más allá de los funcionarios estatales formales a los facilitadores financieros, los intermediarios y los beneficiarios de la corrupción del régimen, la orden busca penetrar en las redes clientelistas que durante mucho tiempo han aislado a la élite dictatorial de Cuba de una rendición de cuentas significativa.

La orden ejecutiva también aumenta drásticamente la presión sobre las instituciones financieras internacionales. Los bancos extranjeros que faciliten transacciones significativas para personas o entidades cubanas sancionadas pueden enfrentarse a su vez a sanciones severas, incluidas restricciones al acceso a la banca corresponsal en Estados Unidos o el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense. Estas sanciones secundarias aumentan sustancialmente los riesgos financieros asociados a hacer negocios con el régimen cubano. En la práctica, las medidas están diseñadas para aislar aún más a La Habana de las redes financieras globales y disuadir a los actores extranjeros de servir como salvavidas económicos para la dictadura.

Además, la orden impone una prohibición de viajar a los extranjeros vinculados a actividades sancionables relacionadas con el gobierno castrista, suspendiendo la entrada sin restricciones de inmigrantes y no inmigrantes a Estados Unidos para las personas designadas. También prohíbe las transacciones destinadas a eludir las sanciones y autoriza una aplicación agresiva en virtud de la legislación vigente sobre poderes de emergencia. La inclusión de restricciones migratorias subraya que la participación en la represión y la corrupción en Cuba puede acarrear ahora no solo consecuencias financieras, sino también el aislamiento personal y diplomático de Estados Unidos.

Recomendación de política

Estados Unidos debe consolidar y profundizar esta estrategia de presión multidimensional. Esto implica fortalecer la coordinación con aliados internacionales, ampliar la rendición de cuentas hacia actores que facilitan al régimen, y desarrollar herramientas que integren presión económica, diplomática e informacional. Al mismo tiempo, debe considerar mecanismos que apoyen a la sociedad civil cubana sin reforzar las estructuras estatales. La eficacia de esta política dependerá de su consistencia, alcance y capacidad para alterar los incentivos dentro del aparato de poder del régimen.

Conclusión

Así, el primero de mayo de 2026 se convirtió en mucho más que una festividad simbólica. En La Habana, el régimen intentó coreografiar la permanencia revolucionaria mediante la coacción, la militarización y el espectáculo ideológico. Mostró de forma visible un miedo profundamente arraigado a su población. En Washington, Estados Unidos intensificó formalmente su campaña económica y diplomática contra las estructuras de la represión castrocomunista. Dos ciudades, dos sistemas y dos concepciones totalmente diferentes de la legitimidad política.

Uno se aferra al poder mediante la vigilancia, la movilización obligatoria y el control del Estado de seguridad. El otro señala cada vez más que la represión, la corrupción y la conducta desestabilizadora de la dictadura cubana se enfrentarán a consecuencias cada vez mayores. La yuxtaposición de la coreografía militarizada de La Habana y la política de sanciones en expansión de Washington subrayó la creciente colisión entre un sistema que lucha por preservar la permanencia totalitaria y un entorno político estadounidense cada vez menos dispuesto a tolerar o normalizar su existencia. El espectáculo patético del primero de mayo en La Habana reveló la incapacidad dictatorial para orquestar eficazmente algo convincente. También puso de relieve su patológica negativa a negociar su salida del poder. Estados Unidos debe ahora aprovechar el momento y llevar sus preocupaciones legítimas en materia de seguridad nacional a otro nivel.

Autor

Julio M. Shiling

Analista sénior invitado | Ciencia Política y Estudios Democráticos

Científico político, autor, conferencista y comentarista en medios, Julio M. Shiling es director de Patria de Martí y The CubanAmerican Voice, dos plataformas líderes dedicadas a la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad en Cuba y el hemisferio occidental. Invitado frecuente en televisión, radio, podcasts y medios internacionales, es ampliamente reconocido por su análisis sobre autoritarismo, transiciones democráticas y guerra ideológica. Es autor de catorce libros, incluido el aclamado Dictatorships and Their Paradigms: Why Some Dictatorships Fall and Others Do Not, actualmente en su tercera edición, una obra fundamental en los estudios comparativos sobre el autoritarismo. Posee una maestría en Ciencia Política por la Florida International University (FIU), es miembro de la American Political Science Association y del PEN Club of Cuban Writers in Exile, y ha sido reconocido por sus contribuciones a la promoción de los derechos humanos y una cultura de libertad.

Descargo de responsabilidad

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com