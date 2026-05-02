Informe Otálvora: la política exterior de EEUU se decide y se anuncia en la Casa Blanca

Desde el 12AGO25 el Departamento de Estado suspendió la realización de las tradicionales ruedas de prensa diarias en las cuales un vocero de alto nivel presentaba los temas de política exterior del momento y atendía las consultas de la prensa especializada.

Hasta ese día, el cargo de vocero del Departamento fue ejercido por la comentarista política Tammy Bruce, quien había sido designada el 20ENE25 por decisión personal de Donald Trump. Durante su gestión, los “briefings” del Departamento de Estado ya dejaban ver que la actual política exterior de EEUU, incluso en sus aspectos más menudos, no sólo se decide en la Casa Blanca, sino que su divulgación es asunto presidencial. Bruce asumió la rutina de brindar su rueda de prensa diaria solo cuando su homóloga de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya había concluido su propia rueda de prensa. En decenas de ocasiones durante las ruedas de prensa del Departamento de Estado, la respuesta de Bruce a las rutinarias consultas de los periodistas sobre temas de política exterior fue remitirlos a la Casa Blanca. La vocera del secretario Marco Rubio prefería ser omisa en sus respuestas antes de eventualmente contradecir a la Casa Blanca.

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El 12AGO25 Tammy Bruce salió del cargo de vocera del Departamento de Estado ya que Trump decidió nominarla como segunda en la misión de EEUU en la ONU. La vocería quedó en manos de Thomas "Tommy" Pigott en calidad de “encargado” y quien sólo fue designado en propiedad el 24ABR26. Pigott, quien ingresó al Departamento como parte del equipo de Trump, no ofreció ruedas de prensa durante su interinato.

La designación el 01MAY25 de Marco Rubio como Consejero de Seguridad Nacional en condición de interino, además, ha hecho que el Secretario de Estado se haya trasladado físicamente a la Casa Blanca para su gestión cotidiana, según lo reflejan las agendas públicas diarias que difunde el propio Departamento.

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El 22ABR26 el embajador Michael Kozak, quien encabeza el gabinete para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, publicó en X un inusual anuncio. Acompañado en una fotografía con la política venezolana Dinorah Figuera, Kozak dijo que se había reunido con la “presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015”. El propósito del encuentro, según Kozak, habría sido “conversar sobre las vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada”. Por su parte, Figuera republicó el texto de Kozak y escribió: “Acudí como presidente de la @AsambleaVE, institución reconocida por el gobierno” de EEUU.

Ambos textos revivieron las múltiples interrogantes que todavía existen sobre aspectos legales implícitos en el inusual proceso que ha llevado a que EEUU no reconociera (23ENE19) a Nicolás Maduro (“ni a sus asociados”) como el “gobierno de Venezuela” y reconociera el gobierno provisional de Juan Guaidó (2019-2023); la destitución de Guaidó por la Asamblea de 2015 y el reconocimiento por parte de EEUU a Dinorah Figuera como presidenta del “único poder legítimo” y en consecuencia como cabeza del gobierno de Venezuela (2023); la declaración de Figuera de haber asumido responsabilidades de poder Ejecutivo (2023); la prohibición de su partido (Julio Borges) para que Figuera aceptara el viaje a Washington propuesto por el Departamento de Estado para formalizar sus relaciones con EEUU (2023); la declaración del Departamento de Estado (07MAR25) en la cual afirmaba que EEUU “sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela”, la declaración del embajador Kozaz (29AGO25) ante tribunales de EEUU reiterando que “la Asamblea Nacional elegida en 2015 fue y sigue siendo la única institución pública democráticamente elegida en el país” y, finalmente, la comunicación nuevamente firmada por Kozak en la cual informó (11MAR26) a los tribunales de su país que “EEUU está reconociendo a Delcy Rodríguez como la única Jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela”.

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El Informe Otálvora consultó al Departamento de Estado sobre si EEUU continuaba reconociendo a los diputados electos en 2015 y encabezados por Figuera, como la “rama legislativa” en Venezuela. En la pregunta se precisaba “¿Reconoce EEUU a Delcy Rodríguez (como informó el embajador Kozac a los tribunales) como "el único jefe de Estado", pero aun así reconoce a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como un poder legislativo activo? Insistimos en el "activo”.

El vocero del Departamento de Estado en su respuesta del 24ABR26 obvió todo tipo de referencia al poder legislativo en Venezuela. La respuesta del vocero fue: “Como parte del enfoque de tres fases de la Administración para la estabilización de Venezuela, la recuperación económica y la reconciliación política, y la transición democrática, Estados Unidos reconoce al gobierno interino venezolano bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez”.

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Por cierto. Una de las más curiosas “explicaciones” ofrecidas sobre la decisión del gobierno de EEUU de reconocer a Delcy Rodríguez como el “único jefe de Estado de Venezuela”, la emitió el 23FEB26 el Director de Comunicaciones Hispanas del Comité Nacional Republicano, Jaime Florez. “Hay que negociar con ella”, argumentó el vocero republicano basado en la Florida, “porque ella en este momento es quien tiene las nóminas, los cheques, las cuentas, el manejo de la opinión pública, el manejo de las gentes en las calles, el manejo del gobierno. No tenemos a otra persona que pueda hacerlo. Y eso no se puede improvisar. No puedes enviar a alguien que llegue en un avión y al día siguiente tenga el manejo de un país”. (Sin comentarios).

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A finales del mes de septiembre debería producirse la elección del nuevo Secretario General de las Naciones Unidas para un periodo de cinco años. Por reglas no escritas, el próximo Secretario General debería proceder de un país latinoamericano o del Caribe y según la opinión de diversos gobiernos, la escogencia debería recaer en una mujer. El cargo es decidido por la Asamblea General a partir de un candidato recomendado por el Consejo de Seguridad. El paso esencial para la elección del nuevo secretario se produce en el Consejo de Seguridad, donde el candidato deberá recolectar nueve de los quince votos posibles siempre y cuando ninguno de los cinco miembros permanentes emita un veto.

Si bien es posible la aparición sorpresiva de una nueva candidatura, el proceso formal de postulaciones terminó el 01ABR26. Las candidaturas presentadas son las del argentino director de la Agencia Internacional de Energía Atómica Rafael Grossi, la costarricense y Secretaria de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU Rebeca Grynspan, la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el expresidente de Senegal, Macky Sall. Las candidaturas de Grossi, Grynspan y Sall fueron presentadas por sus propios gobiernos. La postulación de Bachelet fue hecha por Chile, Brasil y México, pero inmediatamente después de la toma de posesión de José Antonio Kast, el gobierno chileno retiró su apoyo a la postulación de la expresidenta.

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El Informe Otálvora consultó al Departamento de Estado sobre su inclinación entre los candidatos presentados. Un vocero oficial del gobierno de EEUU en respuesta emitida el 30ABR26, señaló que “EEUU busca un candidato práctico, motivado y centrado en la reforma que proteja las valiosas contribuciones de los Estados miembros, restaure una gestión competente y agilice significativamente la organización. Cualquier nuevo Secretario General debe devolver a la ONU a su propósito principal: mantener la paz y la seguridad en el mundo, en lugar de la absurda, politizada y woke ideología que ha socavado la eficacia de la institución”, Por ello “EEUU evaluará activamente a los candidatos para determinar la mejor persona con las cualificaciones más excepcionales y no prejuzgará a un candidato basándose en características personales inmutables”. La expresión “características inmutables” en este contexto suele referirse a aspectos como origen nacional, raza, etnia, edad o sexo.

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El expresidente senegalés Sall parece totalmente descartado como opción ya que parece privar la intención de elegir a alguien de Latinoamérica-Caribe. La candidatura de la expresidenta chilena Bachelet pareciera que no cuenta con suficientes amigos en el Consejo de Seguridad donde sólo la Colombia de Gustavo Petro es un claro respaldo, amén de algunas simpatías de gobiernos de centro. En los análisis iniciales pareciera que sólo sobreviven las candidaturas del argentino Grossi y la costarricense Grynspan.

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En Brasil habrá elecciones presidenciales el 04OCT26. Los partidos deberán presentar formalmente sus candidaturas en el mes de agosto. En general se da como un hecho que Lula da Silva competirá por el que podría ser su cuarto mandato. En la acera de enfrente, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, ha recibió el encargo de representar a la familia. Pero, en realidad formalmente las candidaturas no están decididas y todavía las alianzas políticas no se han concretado.

Dos eventos ocurridos el 29ABR26 y el 30ABR26 han hecho sonar las alarmas sobre la eventual imposibilidad de Lula para formar una alianza más allá de su espacio natural en la izquierda, que le permita optar a la Presidencia con opciones de triunfo. El Senado brasileño rechazó el 29ABR26 al candidato propuesto por Lula para ocupar un asiento vacante en el Supremo Tribunal Federal. Al día siguiente, el 30ABR26, las dos cámaras del Congreso de Brasil votaron mayoritariamente para dejar sin efecto el veto impuesto por Lula a una ley que reduce las penas impuestas a acusados del intento de golpe de Estado del 08ENE23. Los votos del bolsonerismo no son suficientes en el Congreso para derrotar a Lula así que los resultados de dos votaciones en las cuales el gobierno ha sido sonoramente derrotado parecieran indicar que la larga lista de siglas partidistas estaría abandonando la opción de Lula.

Nada está decidido en Brasil sobre quien será el Presidente que tome posesión el 01ENE27.