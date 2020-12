Cáncer: Predicciones para el 2021

Te esfuerzas cuando te sientes seguro, Cáncer, ya sea a través de la conexión con tus amigos y la comunidad o apegándote a lo que es convincente. Sin embargo, Urano en Tauro se está moviendo a través de tu casa de amigos y planes del futuro durante el 2021, cuadrando repetidamente con Saturno en Acuario. Como resultado puedes descubrir que es mejor volar solo o salir de tu zona de confort con el fin de vivir tu verdadero potencial.

Tu salud y bienestar son temas importantes este año, no sólo por la estancia de Saturno y Júpiter en Acuario, sino también por tres poderosos eclipses que ocurren en tu área del trabajo y la salud. Bajo el Eclipse Lunar en Sagitario el 26 de mayo y el Eclipse Solar en Sagitario el 4 de diciembre, podrías ser empujado a desarrollar mejores hábitos, buscar equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y mejorar tu relación con tu cuerpo.

En el Eclipse Solar del 10 de junio en Géminis y en tu casa del subconsciente, puedes esperar ser desafiado a liberar el control de las cosas sobre las que no tienes dominio. Bajo este eclipse, podrías encontrarte listo para dejar de ir las cosas que solías perder el sueño a cambio de más tranquilidad. Este podría ser un excelente momento para desarrollar una práctica espiritual consistente.

Neptuno permanece en Piscis todo el 2021, y esto estimula tu deseo de centrarte en tus creencias y expandir tu mente. Cuantas más experiencias tengas en la vida, más podrás aprender, ser más sabio y sentirte espiritualmente conectado con el mundo. Puedes entender cuáles son tus creencias en realidad, y formar tus propias opiniones e ideas. Júpiter se mueve a Piscis brevemente de mediados de mayo a julio, y esto suma aún más a la idea. Es posible que desees tomar un curso de estudios, pasar algún tiempo viajando o escribir un poco. Tu estado de ánimo puede mejorar, y te pueden llegar ideas más grandes, puedes ver el mundo con una luz más optimista.

Urano permanece en Tauro durante todo 2021, y esto activa el área de tus amigos, esperanzas y sueños, y el sector del futuro. Puedes abrirte a diferentes personas, expandiendo tu círculo social, y puedes ser atraído por personas locas. Tus sueños pueden volverse poco convencionales, y puedes estar más dispuesto a tomar un enfoque diferente con ellos. Puedes pensar más en tu futuro y en lo que esperas que sea, y puedes actuar de manera más independiente. Marte está en este sector de principios de enero a febrero, así que esta puede ser la forma en que comienza tu año.

Marte estará en tu signo, Cáncer, de finales de abril a mediados de junio, y esto puede aumentar tu energía, puedes sentirte emocionado por las posibilidades en frente tuyo, y quieres poner algo en marcha de inmediato, esto puede ser algo en lo que terminarás centrándote durante los próximos 2 años. Marte sólo estará en tu signo una vez cada 2 años, así que este es el momento para aprovechar toda la energía, la voluntad de tomar la iniciativa y el valor de dar el primer paso hacia algo nuevo.

Amor

Plutón permanece en tu sector de las relaciones y compromisos todo el 2021, y este fue el sector que recibió la mayor parte de la atención en tu vida en el 2020. Saturno y Júpiter avanzaron, y ahora, sólo tienes que lidiar con Plutón. Puedes seguir apasionado por las relaciones en las que realmente has invertido. La intimidad puede ser muy importante para ti, y eso puede ser aún más el caso en el 2021 con Saturno y Júpiter en tu sector de la intimidad. Cualquier problema de intimidad puede salir a la superficie con Mercurio retrógrado en este sector la mayor parte de febrero, y puedes trabajar para eliminar bloqueos, para que puedas mejorar las conexiones que tienes con otros. El 2020 puede haberte enseñado a ser más serio y emocionalmente dedicado a tus relaciones, al menos las que sobrevivieron a la presión. Marte transita tu sector amoroso de noviembre a mediados de diciembre, y puedes concentrarte en traer más amor a tu vida y fortalecer tus relaciones amorosas. Si eres soltero, puedes estar abierto a conocer a alguien nuevo, y puedes ser guiado por tu corazón. Si estás en una relación, puedes trabajar para aumentar el romance. Esto puede ser buena energía junto con la energía de Júpiter, Saturno y Plutón, y puedes tomar el amor en serio y profundizar en el amor que sientes.

Dinero

Marte recorre tu sector monetario de mediados de junio a julio, este puede ser un período donde deseas tratar de ganar tanto dinero como puedas, no vincules tus emociones al dinero. Considera tomar un segundo trabajo o trabajo secundario por dinero extra, o tratar de hacer de un hobby algo rentable. Estarás creativo y trabajarás en planes para maximizar tu potencial de ganancias. Si el dinero te da preocupación , es posible que te sientas deprimido, así que trata de relajarte. No quieras atar tu autoestima con lo que haces. Trabaja en mejorar la confianza por ti mismo, y luego tendrás más de lo que necesitas, cuando lo necesites.

Marte visita tu sector del trabajo a mediados de diciembre para terminar el año, y esto puede aumentar en gran medida tu atención a los detalles, tu productividad y disposición a cumplir con un horario, puedes encontrar que cuanto más trabajo haces, más energía tienes. Sólo asegúrate de no ceder a la tentación de asumir demasiado. Si te apasiona el trabajo que haces, puedes tener aún más entusiasmo por él, y esto te puede hacer brillar en el mismo. Si no te gusta lo que haces en absoluto, entonces puedes sentirte gruñón, fácilmente irritado, y puede ser un momento en el que decidas empezar a buscar en otro lugar diferentes trabajos con los que te conectas mejor. Sé inteligente, no impulsivo. Un eclipse lunar ocurre en este sector el 26 de mayo, y puedes concentrarte en lo que necesitas dejar ir en cuanto al trabajo, qué te estresa con el mismo y cómo manejarlo, y afrontar mejor tu vida diaria. Un eclipse solar ocurre en este sector el 4 de diciembre, justo antes de que Marte entre, por lo que esto puede estimular un enfoque en el trabajo que te apasiona, y traer nuevas oportunidades para que lo consideres.

Salud

No te dejes perturbar por fuerzas exteriores efímeras. Mantén la marcha y enfócate en tus ambiciones. Esta mentalidad te garantiza una buena salud. Tu salud este año 2021 será muy buena y te sentirás relajado ya que estarás mejor que nunca, tendrás mucha energía la cual podrás enfocar para realizar actividades que te generaran entusiasmo. Te encontrarás muy satisfecho contigo mismo al realizar todo lo que te has propuesto, tu disciplina y preocupación por conservar una vida saludable te harán ver la vida de una forma más correcta la cual se verá proyectada en tu apariencia. Empieza a comer balanceado y a practicar meditación o yoga.

Hogar y Familia

Marte recorre tu sector familiar de mediados de septiembre a octubre, y Mercurio se retrógrada en este sector al mismo tiempo desde finales de septiembre hasta mediados de octubre. Esto llama tu atención hacia los asuntos domésticos y familiares, y es posible que debas lidiar con algunos problemas antiguos, reconciliarte con parientes. Probablemente intentes reconectarte con un familiar que no has visto en mucho tiempo. También puedes querer hacer renovaciones o redecoración en tu hogar. Puedes volver a visitar un lugar en el que has vivido antes, o volver a conectarte con personas con las que viviste.

Carta del Tarot

El Ermitaño: representa una invitación a hacernos preguntas y buscar respuestas en nuestro interior. Esta es la carta de aquellos que no tienen miedo a explorar la parte más profunda de la realidad. Muestra a los maestros y a los que están en busca de esos maestros. Nos invita a encontrar respuestas en el silencio y en la soledad, y a meditar. Es la carta de la búsqueda, pero, sobre todo, de la búsqueda interior.

Amuleto

Una joya o prenda que tenga la piedra de Luna. También la piedra en tu cartera o bolsillo.

Números de la Suerte

4, 7, 32, 41, 56, 65

Ritual para el Dinero

Los días perfectos para este ritual son el jueves o domingo, a la hora del planeta Venus, Júpiter o el Sol. (para aprender a calcular estas horas compra en Amazon el libro “Dinero para todos los Bolsillos”).

Necesitas:

- Aceite esencial de ruda o albahaca

- 1 moneda dorada

- 1 monedero o carterita nueva

- 1 espiga de trigo

- 5 piritas

Debes consagrar la moneda dorada untándole el aceite de albahaca o ruda y dedicándosela a Júpiter. Mientras la estás ungiendo repite mentalmente: “Quiero que satures con tu energía esta moneda para que llegue la abundancia económica a mi vida”. Después le pones aceite a la espiga de trigo y se la ofreces a Júpiter pidiéndole que no falte la comida en tu hogar. Coges la moneda junto con las cinco piritas y la colocas en la carterita nueva, la misma debes enterrarla en la parte izquierda delantera de tu casa. La espiga la mantendrás en la cocina de tu casa.

Ritual para el Amor

Necesitas

- Aceite de rosas

- 1 cuarzo rosado

- 1 manzana

- 1 rosa roja en un búcaro chiquito

- 1 rosa blanca en un búcaro chiquito

- 1 cinta roja larga

- 1 vela roja

Para mayor efectividad este ritual debe ser realizado un viernes o domingo a la hora del planeta Venus o Júpiter.

Debes consagrar la vela antes de empezar el ritual con aceite de rosas. (para aprender a consagrar las velas puedes comprar en Amazon el libro “Amor para todos los Corazones”). Enciendes la vela. Cortas la manzana en dos pedazos y colocas uno en el búcaro de la rosa roja y otro en el de la rosa blanca. Enlaza con la cinta roja los dos búcaros. Los dejas toda la noche junto a la vela hasta que esta se consuma. Mientras realizas esta operación repite en tu mente: “Que la persona que está destinada a hacerme feliz aparezca en mi camino, la recibo y la acepto”. Cuando las rosas se sequen, junto con las mitades de las manzanas las entierras en tu patio o en una maceta con el cuarzo rosado.

Runa que te Acompaña

Ansuz

Confía en tu creatividad, las señales y las sincronicidades. Ellas te aportarán grandes beneficios. Confía en el consejo de familiares y amigos. Ansuz significa dones, talentos más allá de lo habitual. Es la runa del poeta y el comunicador. También del negociante y del sabio. Está relacionada con la inspiración, con la información y con el conocimiento. Los dones con los que está vinculada recuerdan a los que otorga el dios Apolo en la música o las musas en la escritura.

Por otro lado, simboliza también el viento, medio que transporta a la palabra. Sale por la boca y es impulsado por él, a través del aliento. El viento puede alcanzar grandes velocidades, al igual que los mensajes que llegan o que salen en busca de destinatario.