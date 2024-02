"Bare Bones" trae música y baile al Miami Theater Center

","

Llevarlo todo a su mínima expresión. Depurar, limpiar, reducir hasta llegar al hueso. Así buscan comunicarse a través de la danza y de la música Carlota Pradera y Lázaro Godoy en su nueva pieza experimental, Bare Bones, en el Miami Theater Center (MTC).

Intensa, tanto en sus movimientos corporales como en su forma de hablar, Pradera descubrió, mientras le daba forma a lo que se convertiría en Bare Bones, que este proyecto no podía ser unipersonal.

u201cDije, u2018yo no quiero trabajar sola. Quiero trabajar con otra gente. No mucha gente, pero otra gente u2019 u201d, declaró la artista, coreógrafa y bailarina española, natural de Cataluña, que llegó al sur de la Florida en el 2001, cuando tenía 21 años.

u201cPor supuesto, siempre he trabajado con un equipo interdisciplinario, es decir, músicos, artistas visuales, diseñadores de luz. Todo eso siempre lo tengo en mente u201d, prosiguió Pradera, quien estudió gimnasia rítmica, ballet y coreografía, entre otras especialidades.

u201cQuería trabajar con otros bailarines, con otras mentes coreográficas. Quería compartir mi visión u201d, añadió. u201cA un nivel más maduro, o que tuviéramos un diálogo más abierto con más cuestionamientos u201d.

El desafío

Pradera contactó a su colega cubano Godoy, quien entonces vivía en Israel y planeaba regresar a Miami.

Cuando se encontraron, Pradera y Godoy dieron inicio a un proceso de aclimatación, de conocerse mutuamente, compartir ideas e intercambiar impresiones. Ensayaron por meses en diversos espacios, hasta que Bare Bones fue tomando forma.

u201cAmasando, amasando, amasando la idea u201d, señaló Pradera sobre el inicio de esta colaboración creativa. u201cDesde que Lázaro vino a vivir aquí, noviembre de 2013, hemos trabajado juntos. Nos hemos desafiado. Lázaro me reta, me pincha bastante. Tenemos ensayos fuertes u201d.

Completan este proyecto creativo el artista visual y cineasta Juan Carlos Zaldívar como director artístico de Bare Bones, el diseñador de luces Alexey Taran, además de los compositores Juraj Kojs y Rainer Davies, quienes compusieron la música e incluso la interpretan en vivo en cada función.

u201cNos conocimos no hace tanto tiempo, pero enseguida hubo gran sintonía. Vi algo de su trabajo en desarrollo y me encantó u201d, recordó Zaldívar. u201cLas colaboraciones exitosas son difíciles de encontrar. Tiene que haber mucha sinergia. Pero he sido muy afortunado con Carlota y Lázaro porque cuando me senté con ellos la primera vez, me sentí muy cómodo. No tuvieron que convencerme u201d.

Nueva faceta

Zaldívar desarrolló su carrera dentro de las artes cinematográficas trabajando como diseñador y editor de sonido para películas, así como creador de cortometrajes dirigidos por él. Sin embargo, ahora se estrena como director artístico para una pieza que no fue creada por él. Su labor en esta producción es ayudar a concretar la visión en escena, mediante el uso de la escenografía, los colores, el sonido y la utilería.

u201cConceptualmente, es muy difícil comunicar ideas u201d, resaltó Zaldívar, quien llegó de Cuba cuando era un niño en 1980. u201cCon Carlota y Lázaro comparto muchas imágenes visuales de las cosas que surgen en nuestras conversaciones u201d.

Conversaciones de las cuales extrajo el hilo conductor que unifica todo el montaje. u201cHabía esta sensación de transformación, mayormente esta idea de un viaje u201d, dijo Zaldívar, que cuenta además con el proyecto artístico Shifting Nature. u201cDe que comienzas en algún lugar y terminas en otro completamente distinto u201d, explicó.

Ese trayecto viene acompañado de enajenación, incertidumbre, miedos y obstáculos.

u201cLa idea de lo que uno dejó atrás, que era la casa, de donde uno viene y después regresa, ya no existe u201d, analizó Pradera. u201cLa casa la arrastras contigo u201d.

El concepto de la morada, que no es la que era antes, no es lo único que pone al artista a reflexionar. u201cTambién cuestionamos la sociedad, que cada vez es más individualista, separada, falta de contacto humano. El alejamiento de la naturaleza, de los espacios donde crecemos, queda ya como un recuerdo en la mente u201d, consideró Pradera.

u201cEn Bare Bones vamos a la médula, y tratamos de ser lo más transparente y honesto posible [por eso hay desnudos en ciertos momentos], no sólo en la manera que hemos creado la obra, sino en la manera que la interpretamos en vivo u201d, subrayó Pradera.

u201cEs algo muy visceral, directo. Ves el sudor, ves a la persona arriba de ti, ves lo que está pasando. No hay nada camuflado, nada oculto u201d.

Funciones viernes y sábados, 8 p.m., hasta el 28 de junio, en Miami Theater Center, 9806 NE 2 Ave., Miami Shores. Tel: 305 751 9550. Consulte Mtcmiami.org para obtener más información.