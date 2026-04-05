domingo 5  de  abril 2026
REFLEXIÓN

Vigilia Pascual: La Victoria de la Luz

Y esta noche, ese descanso comienza a vislumbrarse en la llama humilde del cirio pascual, que rompe la noche sin violencia, pero con autoridad Divina

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Imagen referencial. 

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Por Pbro Juan Lázaro Vélez González

En esta noche santa, la Iglesia guarda silencio. La oscuridad inicial no es ausencia, es espera. Como diría San Agustín: "Nos hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti."

Y esta noche, ese descanso comienza a vislumbrarse en la llama humilde del cirio pascual, que rompe la noche sin violencia, pero con autoridad Divina.

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San Juan Pablo II, testigo del dolor humano y de la esperanza invencible, nos dejó palabras que hoy resuenan con fuerza: "No tengan miedo. Abrid las puertas a Cristo. Porque el Resucitado no viene a invadir, sino a habitar. No viene a condenar, sino a redimir."

El sepulcro está vacío. El silencio de Dios se convierte en Palabra viva.

Cristo ha bajado hasta nuestras propias tumbas: las del desánimo, las de la injusticia, las del exilio interior y exterior, las de un mundo herido y desde allí ha hecho brotar la vida.

Esta es la noche donde nuestra historia se reescribe con tinta de eternidad.

¡Cristo ha resucitado!

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