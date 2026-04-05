Reykjavík, capital de Islandia con simplicidad escandinava y energía creativa

Reykjavík es la capital de Islandia y se encuentra en el suroeste de la isla. Su tamaño relativamente reducido la convierte en una ciudad ideal para explorar a pie, donde cada rincón revela una mezcla de simplicidad escandinava y energía creativa juvenil.

El ambiente nórdico relajado de la ciudad se refleja en su llamativa arquitectura, sus acogedores cafés, pequeñas tiendas, restaurantes diversos y una vibrante vida cultural.

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En invierno, Reykjavík ofrece un espectáculo adicional: el resplandor surrealista de la aurora boreal danzando en el cielo.

Entre los puntos arquitectónicos destacados se encuentran la iglesia Hallgrímskirkja, cuya imponente torre domina el horizonte, y el Harpa Concert Hall, una moderna estructura de vidrio que refleja el mar y el cielo circundantes.

Un poco de historia

Comencemos en Grjótaþorp, el barrio más antiguo de la ciudad, donde los nórdicos llegaron en el siglo IX. Según la leyenda, Ingólfr Arnarson arrojó su silla al mar, prometiendo asentarse donde llegara a la orilla—y ese es el lugar donde hoy se encuentra la ciudad capital.

“Reykjavík en nórdico antiguo significa ‘bahía humeante’, aunque en islandés moderno es lo mismo”, explicó el guía Páll Pálsson. ¡Dios, el hombre parece un vikingo! Alto, de complexión fuerte, cabello largo rubio, barba y ojos azules.

“Muchas cosas se mantuvieron iguales en Islandia durante siglos y siglos, incluido el idioma”, añadió.

Tras siglos de subsistencia y pesca, Islandia pasó a estar bajo dominio danés, pero logró gradualmente su independencia, siendo una nación soberana en 1944.

Su reconocimiento internacional por la producción de lana ayudó a que Reykjavík creciera.

Para explorar esta historia, visita el Museo Nacional de Islandia, hogar de artefactos y exposiciones que dan vida a las sagas vikingas. Si buscas tener una experiencia más inmersiva, el Saga Museum recrea momentos clave de la historia islandesa mediante figuras realistas y escenas detalladas.

Hoy en día, aunque Reykjavík suele verse como una parada para quienes recorren la isla, es mucho más que un punto de tránsito: merece al menos tres días de exploración.

Gastronomía y vida urbana

En el corazón del centro, la plaza Ingólfur Square vibra con actividad, especialmente durante las festividades de invierno. Muy cerca puedes probar el famoso perrito caliente islandés en Baejarins Beztu Pylsur—un clásico de la capital hecho principalmente de cordero y coronado con una mezcla característica de condimentos.

Un corto paseo lleva a Austurvöllur Square, un popular punto de encuentro rodeado de cafés, bares y el edificio del Parlamento islandés. En su centro se encuentra una estatua de Jón Sigurðsson, un héroe nacional.

A lo largo de Austurstraeti encontrarás restaurantes y bares animados. Entra a Jungle Cocktail Bar para tomar algo, o disfruta de la vida nocturna en Utopia Lounge & Nightclub, donde ritmos electrónicos y techno animan los fines de semana.

Para una comida informal, Icelandic Street Food ofrece recetas tradicionales en un ambiente acogedor y familiar. Los más aventureros pueden probar tiburón fermentado—un plato con raíces en la supervivencia—a menudo acompañado de un trago de vodka islandés. Para algo más reconfortante, la sopa de cordero es una opción cálida y contundente.

Juan llegó desde España hace dos años y trabaja en el restaurante. “Es una cultura y un idioma diferentes, pero es un gran país”, destacó.

Edda, la camarera, comenta, mientras coloca un humeante plato de sopa de cordero sobre la mesa: “Para los estándares occidentales, esta es una ciudad de tamaño medio”, dice con una sonrisa, “pero estamos muy felices con ella”. Y tiene razón: Reykjavík se siente íntima y cosmopolita al mismo tiempo.

Cerca, la calle Bankastraeti es un centro cultural lleno de boutiques y galerías con su icónica calle pintada con el arcoíris, símbolo de tolerancia e inclusión.

Entre los locales de la zona están Saeta Húsid para café y la tienda Taste of Iceland con productos regionales, como chocolates, sal volcánica y bláber (arándanos silvestres comunes en Islandia). Si te gusta el picante intenso en una mermelada, prueba el Carolina Reaper.

Para una experiencia gastronómica única, Sumac combina sabores de Medio Oriente con influencias mediterráneas, además de cócteles artesanales y vinos excepcionales.

Dado que algunos bienes y servicios pueden ser caros, quizá quieras ir al este del centro. Una vez que cruzas la calle Snorrabraut, los precios disminuyen considerablemente.

Disfruta el video que hemos preparado sobre la capital islandesa.

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Naturaleza y actividades al aire libre

A pesar de su encanto urbano, Reykjavík está profundamente conectada con la naturaleza. A las afueras de la ciudad, el monte Esja ofrece rutas de senderismo con vistas panorámicas de la capital y la costa.

Más cerca del agua, el pintoresco paseo costero conecta el viejo puerto con lugares emblemáticos como el Viajero del Sol y el faro de Grótta, con vistas panorámicas de la bahía.

Islandia también es conocida por sus extremadamente bajos índices de criminalidad y se clasifica constantemente como el país más pacífico del mundo según el Índice de Paz Global.

Arte y cultura

Los amantes del arte encontrarán mucho por explorar. La Galería Nacional de Islandia exhibe obras de artistas islandeses, mientras que el Museo de Arte de Reykjavík abarca varias sedes con exposiciones modernas y contemporáneas.

Para algo inmersivo, Chromo Sapiens de Hrafnhildur Arnardóttir ofrece conocer un mundo surrealista de color, textura y sonido.

Cómo llegar

La aerolínea Icelandair conecta Reykjavík con importantes ciudades de EE. UU., incluyendo Boston, Nueva York, Chicago, Seattle y Miami. Desde el aeropuerto, el servicio de autobús Flybus es una opción fiable y económica por unos 20 USD, seguido de traslados privados y taxis (aprox. 190–200 USD), además del autobús público 55, más barato, pero menos frecuente.

Si tienes pasaporte de EE. UU. o de la Unión Europea no necesitas visado, pero si viajas con el documento de otro origen, contacta con el consulado islandés correspondiente para obtener información adecuada.

Cuándo visitar

El verano (junio–agosto) ofrece largas horas de luz y paisajes exuberantes, mientras que el invierno (septiembre–marzo) es ideal para ver auroras boreales y aventuras en la nieve. Las temporadas intermedias ofrecen menos multitudes y mejores precios.

Idioma

El islandés es el idioma oficial, estrechamente relacionado con el nórdico antiguo, aunque el inglés se habla ampliamente.

Dónde alojarse

Las opciones van desde apartamentos y hoteles boutique hasta estancias de lujo como The Reykjavík EDITION.

Moneda

La corona islandesa es la moneda oficial y de curso legal del país. Se recomienda usar tarjeta de débito o crédito en lugar de cambiar efectivo para ahorrar en comisiones de canje.