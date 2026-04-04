domingo 5  de  abril 2026
SEGURIDAD

EEUU detiene a familiares de fallecido jefe de Irán tras revocarles la residencia permanente en el país

El Departamento de Estado informó que la sobrina y la sobrina-nieta del general Qasem Soleimani están "bajo custodia” del ICE por defender al régimen terrorista

Personas sostienen fotograf&iacute;as del general Qasem Soleimani, muerto tras ataque de EEUU

Personas sostienen fotografías del general Qasem Soleimani, muerto tras ataque de EEUU

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El gobierno de EEUU mantiene detenidas a dos familiares del general de Irán Qasem Soleimani, muerto en un ataque de fuerzas estadounidenses en 2020, después que les revocó el permiso de residencia permanente por defender el régimen islámico en el país, informó el Departamento de Estado en un comunicado este sábado.

"La sobrina y la sobrina-nieta del fallecido general de división del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, Qasem Soleimani, fueron detenidas por agentes federales tras la revocación de su estatus de residentes permanentes legales (LPR) por parte del secretario de Estado, Marco Rubio", afirma el texto.

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La sobrina del militar Hamideh Soleimani Afshar y su hija se encuentran "bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas" (ICE) después de descubrir que es "defensora declarada del régimen totalitario y terrorista de Irán", añadió el comunicado.

La Oficina de Rubio también ordenó retirar el estatus legal a Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, y de su marido, Seyed Kalantar Motamedi.

Ambos se encuentran fuera del país y tienen prohibida la entrada en el futuro, se informó.

Defender el régimen de Irán en EEUU

Según afirma el Departamento de Estado en el texto, la sobrina de Soleimani, durante su tiempo en el país "promovió la agenda del régimen iraní" y elogió al nuevo líder supremo.

Además, "celebró los ataques contra soldados estadounidenses e instalaciones militares" y expresó "su apoyo inquebrantable al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní".

El marido de la sobrina de Soleimani también tiene prohibición de ingresar a territorio estadounidense.

"La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiamericanos", añadió el Departamento.

Qasem Soleimaní, considerado el militar más poderoso de Irán y jefe de un comando de la Guardia Revolucionaria, resultó muerto en un bombardeo con aviones no tripulados de EEUU, el 3 de enero de 2020 en Bagdad, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

FUENTE: Con información de EFE, bbc.com

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