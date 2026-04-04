EEUU detiene a familiares de fallecido jefe de Irán tras revocarles la residencia permanente en el país

NUEVA YORK.- El gobierno de EEUU mantiene detenidas a dos familiares del general de Irán Qasem Soleimani, muerto en un ataque de fuerzas estadounidenses en 2020, después que les revocó el permiso de residencia permanente por defender el régimen islámico en el país, informó el Departamento de Estado en un comunicado este sábado.

"La sobrina y la sobrina-nieta del fallecido general de división del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, Qasem Soleimani, fueron detenidas por agentes federales tras la revocación de su estatus de residentes permanentes legales (LPR) por parte del secretario de Estado, Marco Rubio", afirma el texto.

TENSIONES Argentina da un plazo de 48 horas al encargado de negocios de Irán para que abandone el país

Conflicto Trump: la guerra en Irán no durará "mucho más tiempo"; Teherán dice tener "voluntad" para un acuerdo

La sobrina del militar Hamideh Soleimani Afshar y su hija se encuentran "bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas" (ICE) después de descubrir que es "defensora declarada del régimen totalitario y terrorista de Irán", añadió el comunicado.

La Oficina de Rubio también ordenó retirar el estatus legal a Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, y de su marido, Seyed Kalantar Motamedi.

Ambos se encuentran fuera del país y tienen prohibida la entrada en el futuro, se informó.

Defender el régimen de Irán en EEUU

Según afirma el Departamento de Estado en el texto, la sobrina de Soleimani, durante su tiempo en el país "promovió la agenda del régimen iraní" y elogió al nuevo líder supremo.

Además, "celebró los ataques contra soldados estadounidenses e instalaciones militares" y expresó "su apoyo inquebrantable al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní".

El marido de la sobrina de Soleimani también tiene prohibición de ingresar a territorio estadounidense.

"La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiamericanos", añadió el Departamento.

Qasem Soleimaní, considerado el militar más poderoso de Irán y jefe de un comando de la Guardia Revolucionaria, resultó muerto en un bombardeo con aviones no tripulados de EEUU, el 3 de enero de 2020 en Bagdad, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

FUENTE: Con información de EFE, bbc.com