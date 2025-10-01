miércoles 1  de  octubre 2025
SALUD

Científicos crean óvulos funcionales a partir de células de piel

Los expertos generaron 82 óvulos funcionales que fueron fertilizados con espermatozoides usando técnicas estándar de fecundación in vitro

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Científicos de Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un avance que podría cambiar el futuro de la medicina reproductiva: por primera vez, lograron producir óvulos humanos funcionales a partir de células de la piel.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, representa un paso fundamental para las mujeres que enfrentan la infertilidad.

Lee además
El indicador biológico de senescencia tardía es tener la capacidad de tener un hijo a los 35 años porque su biología es beneficiosa desde el punto de vista del envejecimiento, aclara el especialista.
SALUD

Las mujeres con embarazos tardíos tienen una esperanza de vida mayor, según un experto
El 4 de junio es el Día Mundial de la Fertilidad.
BIENESTAR

Congelar para elegir: la verdad detrás de la congelación de óvulos

El equipo liderado por la bióloga española Nuria Martí Gutiérrez, de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón (EE. UU.) y la Universidad CHA (Corea del Sur), detalló el proceso para lograr este hito. Primero, se recolectaron células de piel de donantes adultos, con el debido consentimiento. Luego, el núcleo de cada célula fue extraído e introducido en un óvulo humano previamente enucleado (al que se le había extraído su propio núcleo).

El desafío central: reducir los 46 cromosomas de la célula de la piel a los 23 del óvulo, fue superado mediante una técnica llamada "mitomeiosis". Con su aplicación, se logró imitar la cantidad correcta de cromosomas que debe poseer un óvulo humano.

Los científicos generaron 82 óvulos funcionales que fueron fertilizados con espermatozoides usando técnicas estándar de fecundación in vitro. Después de seis días, alrededor del 9% de los óvulos fecundados alcanzó la etapa de blastocisto, un paso esencial antes de la posible implantación en el útero. Sin embargo, se detectaron alteraciones cromosómicas en la mayor parte de los óvulos.

Es crucial destacar que ningún embrión fue implantado ni cultivado más allá de los seis días, en cumplimiento con los límites establecidos para las investigaciones con embriones humanos.

Aunque los óvulos obtenidos demostraron funcionalidad al ser fecundados, las anomalías cromosómicas limitan su capacidad de desarrollo, lo que significa que por ahora no son aptos para producir embarazos humanos. Los resultados, no obstante, abren una vía de investigación para encontrar soluciones a la infertilidad, ofreciendo nuevas alternativas para mujeres que no pueden utilizar sus propios óvulos para tener hijos.

FUENTE: Redacción/ ww.nature.com

Temas
Te puede interesar

Ginecólogo aconseja vacuna contra el VRS en el embarazo: Estos son los beneficios

Cáscara de plátano con vinagre: la mezcla casera que muchos recomiendan y para qué sirve

Cuando baja la luz: cómo el otoño afecta nuestro ánimo y qué hacer al respecto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Informe Otálvora

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU. 
POLÍTICA

Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

Te puede interesar

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La comisionada del condado de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, la alcaldesa Daniella Levine Cava, el director de operaciones del condado, Jimmy Morales, y el director ejecutivo de MIA, Ralph Cutié, con el cheque de $94 millones de la FAA.
MÁS RECURSOS

MIA recibe $94 millones en fondos federales para modernización, la mayor asignación del país

Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

James Uthmeier, fiscal general de Florida, en rueda de prensa. 
TRAS LAS REJAS

Florida: Desarticulan red especializada en robar detectores de humo en The Home Depot

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami, y el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat.
INTIMIDACIÓN

Canal vinculado al régimen cubano amenaza a jefe de la Policía de Miami y a líder opositor