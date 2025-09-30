Informe Otálvora: Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca.

Uno. Desde por lo menos diez años atrás, los planificadores militares de EEUU han insistido en la necesidad de establecer una presencia naval sostenida y creíble en el Hemisferio Occidental para compensar y evitar la presencia y proyección de potencias extrarregionales. Los informes anuales ante el Congreso de los sucesivos comandantes del Comando Sur dejan constancia de esa orientación. El 12JUL08 fue reactivada la IV Flota de EEUU bajo la jefatura del Comando Sur. El 01ABR20 Trump anunció el envío de una flotilla naval al Caribe definida por la Casa Blanca como una operación antinarcóticos, pero que se compadecía con los planes de asignación de naves a la IV Flota predefinidos por los planificadores militares.

Dos. El 20ENE25 se produjo en EEUU algo más que un cambio de gobierno. Con Trump ha llegado a la Casa Blanca un grupo de ideólogos con visiones jurídico-políticas que procuran fortalecer la figura presidencial y el alcance de su poder de acción tanto interna como externa. Esas corrientes estuvieron muy activas en el proceso de formulación del plan para regresar al gobierno y en la definición de políticas a ser ejecutadas y que ellos mismos ahora están adelantando. Denominados como originalismo, neooriginalismo, radicalismo constitucional, teoría del ejecutivo unitario y otras variantes que quedan reflejadas en las más de 200 órdenes ejecutivas que Trump ha firmado desde enero hasta mediados de septiembre.

Tres. El discurso de hacer “nuevamente” grande a EEUU, reindustrializarla, que recupere liderazgo tecnológico y otras aspiraciones, tiene su inevitable contenido geopolítico. El interés en el territorio de Groenlandia, el control del flujo por el Canal de Panamá, los reclamos a Brasil para el uso de las bases aéreas en el nordeste brasileño y la base espacial de Alcántara, la reapertura de una base en Ecuador, el interés en Canadá como continuidad continental de EEUU, son algunas de las manifestaciones de esta línea. “Expansionismo no imperialista”, lo calificó Mauricio Claver-Carone. El interés de confirmar el poderío en el hemisferio coexiste, no sin notorios choques, con los sectores MAGA opuestos a intervenir en conflictos externos. Miembros del trumpismo MAGA abiertamente rechazan la participación de EEUU en nuevos conflictos y lo que califican como “una guerra en el Caribe” es un asunto que reconocidos políticos del trumpismo no estarían dispuestos a apoyar.

Cuatro. El gobierno Trump decidió iniciar una nueva guerra contra las drogas ilegales, con un alto acento militar al estilo de la ejecutada por el gobierno de George W. Bush. A los efectos retóricos y legales el segundo gobierno de Trump ha fusionado los conceptos de narcotráfico y terrorismo. Los narcotraficantes son terroristas en guerra contra EEUU y en consecuencia blancos legítimos de actos de guerra; es el actual silogismo oficial estadounidense. Siendo Latinoamérica un ancho y largo espacio de producción y tránsito de narcóticos ilegales, esa declaración impacta a todo el continente.

Cinco. El cambio de régimen en Venezuela o en Cuba o Nicaragua no formaba parte del paquete de medidas de los asesores MAGA que dieron cuerpo a la oferta electoral y al arranque del segundo gobierno de Trump. Venezuela era vista como una pieza de la presencia rusa y china en el continente y como una fuente de migrantes, pero no como un escenario para intervenir. Pero el ingreso al gobierno de un grupo de políticos vinculados con Latinoamérica (Marco Rubio, su segundo a bordo Christopher Landau y otros) permitió un aumento en el interés de la Casa Blanca en el tema Venezuela y un giro en su enfoque incluyendo el “cambio de régimen” en Venezuela entre las opciones políticas del gobierno Trump. Un reportaje de The New York Times del 29SEP25 afirma que la posición de Rubio ha ganado el apoyo de uno de los principales asesores y operadores políticos de Trump: el subjefe del gabinete Stephen Miller.

La táctica del gobierno Trump ha sido retomar el enfoque de Venezuela como un asunto de narcotráfico y narcoterrorismo cuya respuesta, según el silogismo oficial, debe ser de carácter militar. Los enfoques de redemocratización y defensa de los derechos humanos sobre el tema de Venezuela quedaron en un segundo plano.

(Los párrafos anteriores son una versión ampliada de la intervención de Edgar C. Otálvora en el acto de presentación de su libro “Venezuela de Trump a Trump” organizado por el Interamerican Institute for Democracy el 17SEP25 en Miami.)

Nuevamente el gobierno de EEUU ha emitido una confirmación oficial sobre su reconocimiento a la “Asamblea Nacional” electa en 2015 y presidida por la diputada Dinorah Figuera, como “el gobierno de Venezuela”.

Con fecha 29AGO25 el embajador Michael Kozak, en nombre del Departamento de Estado, remitió una carta a la Fiscal General Adjunta Brenna Jenny del Departamento de Justicia. El destinatario de la misiva era la Corte del Distrito Sur de Nueva York a propósito del pleito judicial por la legitimidad de bonos de deuda emitidos por el régimen chavista en desmedro de PDVSA. El caso es denominado “Petróleos de Venezuela, S.A., et al. v. MUFG Union Bank, N.A., et al”. La carta también ha sido incorporada en por lo menos otro proceso judicial seguido contra el Estado venezolano en el cual uno de los temas de disputa ha sido la interrogante sobre quién es el representante legítimo de Venezuela. La carta de Kozak figura ya como un anexo en el expediente del proceso seguido por Fernando Fraiz Trapote contra la República Bolivariana de Venezuela en el Distrito de Columbia, en el cual la Asamblea Nacional del año 2015 y la Fiscalía General del régimen se disputan la representación de Venezuela.

La carta de Kozak dirigida al Departamento de Justicia para su tramitación a los tribunales afirma que su contenido es el “seguimiento” de lo expuesto en una carta emitida el 16SEP20 por el entonces representante especial para Venezuela del primer gobierno de Trump, Elliot Abrams. “Escribo ahora para actualizar la postura de reconocimiento del gobierno de EEUU respecto de Venezuela, a la luz de los acontecimientos ocurridos en el país”, dice Kozak.

“El 28 de julio de 2024, más de doce millones de venezolanos acudieron a las urnas para participar en elecciones presidenciales que ofrecían la esperanza de un país más libre, democrático y próspero. A pesar de la desinformación, amenazas y violencia, esos ciudadanos valientes votaron de manera abrumadora por el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Sin embargo, en abierta burla a la voluntad del pueblo, Nicolás Maduro se autoproclamó falsamente ganador de la elección”, argumenta Kozak.

La comunicación oficial afirma que “Maduro no representa al pueblo venezolano. Tal como explicamos en nuestra presentación previa al tribunal, desde el 23 de enero de 2019 EEUU no ha reconocido a Maduro ni a sus asociados como gobierno de Venezuela. La Asamblea Nacional elegida en 2015 fue y sigue siendo la única institución pública democráticamente elegida en el país. Aunque el liderazgo de esa Asamblea ha cambiado desde nuestra última comunicación, EEUU continúa reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela. Por lo tanto, creemos que las opiniones de la Asamblea Nacional de 2015 en cuestiones de derecho venezolano merecen la misma consideración respetuosa que se otorga a cualquier declaración de un gobierno extranjero respecto de su propio derecho interno”.

El tema de la representación legal de la República de Venezuela en EEUU suele ser subestimado, trivializado o visto como un asunto poco menos que fantasioso. Pero es un aspecto que está subyacente en diversos procesos judiciales y administrativos que conciernen a Venezuela y que tienen lugar en la vida real.

Por cierto, la diputada Dinorah Figuera, quien preside la Asamblea Nacional de 2015 y quien, en consecuencia, preside el “gobierno de Venezuela”, realizó un viaje a EEUU a mediados del mes de septiembre. Consultada el 29SEP25 para este Informe sobre el carácter de su viaje a EEUU, Figuera afirmó que cumplió “estrictamente una agenda de trabajo institucional y también en cumplimiento de temas de orden político y de interés para los venezolanos”. Figuera reside exilada en España desde 2018 y el régimen mantiene una orden de detención en su contra.

Según registra en su cuenta en X, Figuera sostuvo un encuentro en Miami con el diputado Omar González, quien es parte del equipo operativo de María Corina Machado. González fue uno de los activistas opositores que permanecieron sitiados en la embajada de Argentina en Caracas y lograron escapar al exilio en mayo pasado.

La movilización de equipos y tropas al Caribe por parte de EEUU comenzó el 14AGO25. Al día siguiente la Armada de EEUU confirmó el envío al Caribe del grupo de tarea asociado al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima integrado por el propio USS Iwo Jima (LHD-7), el USS Fort Lauderdale (LPD-28) y el USS San Antonio (LPD-17). El USS Iwo Jima partió el 14AGO25 desde Norfolk “para un despliegue programado”, dijo el comunicado de la Armada mientras la versión de la Casa Blanca relacionaba el despliegue con el inicio de una acción militar contra el “narcoterrorismo”.

La formación hizo escala en Carolina del Norte para embarcar varios miles de efectivos de la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina que fueron trasladados a Puerto Rico para realizar ejercicios de desembarco anfibio.

Desde entonces se han sumado nuevas naves y aeronaves desplegadas en el Caribe, EEUU ha difundido videos de ataques armados a lanchas que asocia al narcotráfico y, en tanto, toda suerte de especulaciones ha corrido sobre los objetivos y alcance temporal de la concentración de activos militares.

No existe información abierta sobre el posicionamiento de las naves estadounidenses desplegadas en “el Caribe” ni sobre las coordenadas en las cuales EEUU ha destruido embarcaciones. Sólo en el caso de una lancha atacada y destruida el 19SEP25 fue difundida una referencia al sitio del evento, el cual habría ocurrido a 80 millas náuticas (aproximadamente 148 kilómetros) al sur de la dominicana Isla Beata, lejos de las costas venezolanas.

Los gobiernos amigos de la dictadura venezolana se han pronunciado expresamente sobre la movilización militar de EEUU en el Caribe, enfocándola como una acción contra Maduro.

El 19AGO25 la vocera del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, fue consultada por un corresponsal de Bloomberg durante la rueda de prensa diaria sobre los anuncios de movilización militar de EEUU para combatir a carteles de la droga. A lo cual respondió “no tengo conocimiento de la situación específica que has mencionado. Como respuesta de principio, combatir los delitos relacionados con las drogas es una responsabilidad compartida de todos los países. Los grandes países deberían actuar de manera responsable y, al tiempo que mantienen la paz y la estabilidad regionales”. Enfocada como un asunto de narcotráfico, la respuesta “de manual” de Mao fue manifestarse a favor como “una responsabilidad compartida”.

Dos días después, el 21AGO25, interrogada por el periodista de la agencia cubana Prensa Latina, Mao afirmó que “China se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU e infrinja la soberanía y la seguridad de otros países; se opone al uso de la fuerza o la amenaza con su uso en las relaciones internacionales; y se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto. Esperamos que EEUU haga más cosas que favorezcan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”. Enfocado como una intervención de EEUU en Venezuela, China rápidamente se pronunció en contra.

El 21AGO25 el Ministerio de Exteriores de Rusia emitió un comunicado reseñando una conversación del ministro ruso Serguéi Lavrov con la vicepresidenta del régimen venezolano Delcy Rodríguez. Según la cancillería rusa, Lavrov “expresó su solidaridad con el liderazgo venezolano y confirmó su amplio apoyo a sus esfuerzos para proteger la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional ante la creciente presión externa sobre Caracas”.

El 29AGO25 la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, fue consultada por periodistas en una rueda de prensa sobre “la evolución de la situación en torno a Venezuela, donde EEUU ha desplegado buques de guerra frente a sus costas”. Zakharova fue larga en su respuesta previamente preparada: “Rusia rechaza resueltamente la amenaza del uso de la fuerza contra estados soberanos como instrumento de política exterior y expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene el derecho inalienable a determinar libremente su camino político, económico y social sin presiones externas, en un ambiente pacífico”. Citó la conversación de su jefe Lavrov con la vicepresidenta de Maduro del 22AGO25 y concluyó afirmando que “las prácticas de intervención forzosa y los métodos de las "revoluciones de colores" deben quedar en el pasado para siempre”. De esta manera, el gobierno ruso que mantiene ocupado territorio de varios países vecinos, amenaza a otros y realiza una guerra de conquista contra Ucrania, se manifestó contra una acción de EEUU en Venezuela.

