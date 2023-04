Conozca las mejores APP creadas para personas con autismo

Uno de los principales síntomas del trastorno del espectro autista es la hipersensibilidad auditiva, esto es, que los pacientes muestran intolerancia, malestar y ansiedad durante la exposición a determinados sonidos.

Para mitigar este problema, Samsung ha desarrollado una solución basada en IA que silencia los ruidos externos -esto es, ambientales- como las alteraciones en el contenido que se reproduce en los auriculares a través de un 'smartphone'.

Unfear es una aplicación gratuita para móviles Android que estará disponible para su descarga próximamente a través de las tiendas de aplicaciones Play Store y Galaxy Store para 'smartphones' compatibles con versiones de Android 10 y superiores, así como con los auriculares Samsung Galaxy Buds2 Pro.

La aplicación modula en tiempo real la salida de audio de los auriculares y evita los cambios bruscos de sonido, mitigando los que estresan concretamente al colectivo con TEA. Así, controla tanto el volumen de salida como la onda y ajusta en tiempo real el volumen y la ecualización para cancelar ruidos mientras se juega o se ve una película.

Asimismo, Unfear cuenta con un programa de asistencia en caso de crisis, que prevé que los auriculares Galaxy Buds 2 Pro guíen al usuario con una terapia pregrabada con la ayuda de profesionales y familiares. Una opción bastante llamativa que promete ayudar no solo a la persona con la condición, sino también a sus cuidadores.

Con ello, cuenta con una opción de SOS para pedir ayuda, ya que la aplicación conecta, a través de los auriculares, con el número de emergencia previamente registrado en la aplicación.

App de aprendizaje

Aunque la mayoría de las APP educativas pueden adaptarse a personas con autismo, existen en el mercado una serie de aplicaciones que controlan la intensidad de los colores, los ruidos molestos y elementos distractores por lo que se convierten en una herramienta óptima para el aprendizaje de personas dentro del espectro del trastorno del autismo.

Tappy: aplicación de estimulación de terapia háptica

Tappy es una aplicación de inquietud diseñada para ayudar a reducir el estrés y la ansiedad rápidamente de una manera divertida y satisfactoria! Mientras toca o desliza, disfrutará de increíbles respuestas hápticas y efectos de sonido. La App simula las herramientas usadas en años anteriores en un solo sitio que ayuda a controlar el estrés y concentrar la atención de quien la usa.

Ofrece una variedad de juegos de inquietud, herramientas (como un Fidget Spinner!) y seguimiento del estado de ánimo que brindan respuestas de retroalimentación háptica satisfactorias.

Leeloo AAC - Autism Speech App

Leeloo es una aplicación que ayuda a los niños no verbales a comunicarse con sus padres, maestros y amigos. Léelo está desarrollado con los principios AAC (Comunicación Aumentativa y Alternativa) y PECS (Sistema de Comunicación de Intercambio de Imágenes). Que son técnicas sólidas para el tratamiento del autismo y la terapia del autismo en la comunicación.

En esta aplicación, hay una tarjeta para cada palabra que su hijo pueda necesitar usar a diario. Y cada tarjeta se combina con una imagen vectorial definitiva sobre la frase o palabra que su hijo intenta comunicar.

Es una de las aplicaciones recomendadas por UNICEF.

Predictable

Predictable, es una aplicación de texto a voz de comunicación aumentativa y alternativa (AAC). Diseñado para personas que no pueden hablar debido a condiciones como ALS/MND, autismo, parálisis cerebral, síndrome de down, dificultades de aprendizaje, accidente cerebrovascular/afasia, laringectomía y apraxia. Con la tecnología inteligente de predicción de palabras, la aplicación facilita la emisión de mensajes basados en texto. El software aprende de sus patrones de uso y predice lo que escribirá a continuación en su mensaje de manera fácil y precisa. Las categorías permiten guardar las frases u oraciones que usa con más frecuencia y recuperarlas fácilmente cuando quiera pronunciarlas. No se necesita WiFi para usar la mayor parte de la aplicación, siempre que haga una copia de seguridad de los datos de su cuenta.

Lingokids

Es la aplicación para aprender jugando que ayuda a los niños a aprender cosas grandes, ¡de forma divertida! Su hijo practicará más de 3000 palabras nuevas y podrá aprender sobre 60 temas diferentes. Practicarán el alfabeto (ABC), escucharán audiolibros y cantarán canciones. Nuestros juegos también los invitan a practicar sus habilidades del siglo XXI: creatividad, colaboración, pensamiento crítico y comunicación.

Lingokids no tiene anuncios y es 100 % seguro para los niños, lo que significa que puedes dejar que tus hijos jueguen solos.

APP del amor

Y para los más grandes llegó Hiki, la app de citas que ofrece a las personas autistas un espacio seguro para buscar el amor. Como todos sabemos las aplicaciones de citas se han convertido en el lugar donde mucha gente acude para buscar pareja o relaciones de cualquier tipo y aunque tienen muchas ventajas, encontrar pareja o incluso hacer amigos no es algo que se logre fácilmente. Lo saben bien las personas autistas, que se encuentran a menudo con dificultades añadidas para lograr relaciones estables y seguras.

Por eso nació Hiki, una app que quiere facilitar la búsqueda del amor o la amistad a personas con trastornos del espectro autista. Su nombre significa "capaz" en hawaiano y su intención es "ser un espacio donde la neurodiversidad es abrazada y ser atípico es celebrado", según se definen en su página web.

Según sus creadores la idea surgió "de la desafortunada realidad de que casi ocho de cada diez adultos autistas se sienten solos de manera crónica, y la soledad juega un papel importante en nuestra salud física y nuestro bienestar mental".