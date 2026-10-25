domingo 25  de  octubre 2026
ELECCIONES

Brasil define su futuro político en balotaje entre Bolsonaro y Lula Da Silva

La primera vuelta en Brasil le dio la victoria a Bolsonaro quien en esta segunda oportunidad busca reafirmar que cuenta con la mayoría del respaldo popular

Pareja vestida con la indumentaria tradicional gaucha, partidarios del senador brasileño de derecha y candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, se dirigen a votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Viamão, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 25 de octubre de 2026.

Pareja vestida con la indumentaria tradicional gaucha, partidarios del senador brasileño de derecha y candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, se dirigen a votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Viamão, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 25 de octubre de 2026.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

Los brasileños votan el domingo para decidir si dan otro mandato al actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva o apuestan por un cambio de la mano de Flávio Bolsonaro, tras una campaña que expuso de nuevo una fuerte polarización.

Es la última batalla electoral para Lula, que con 80 años espera lograr una remontada después de perder en la primera vuelta ante el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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Las últimas encuestas muestran un empate técnico, con una ligera ventaja para el senador.

El clima es lluvioso en buena parte del país, cosa que puede afectar la abstención, del 21% en el primer turno.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, promete endurecer la lucha contra la delincuencia, recortar el gasto público y aliviar el costo de vida.

El balotaje determinará si Brasil se mantiene como gran reducto de la izquierda en América Latina o si se suma al giro regional hacia la derecha y el progreso impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que ha dado grandes frutos para el desarrollo de la región.

El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro.

El candidato presidencial por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro.

Por su parte, Lula aspira a un cuarto mandato no consecutivo y se ha presentado como un baluarte contra una injerencia de Estados Unidos y un protector de la democracia. Críticos de su gestión aseguran que ha deteriorado el aparato productivo de Brasil con medidas socialista que afectan directamente a la economía.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, saluda en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, Brasil, el 25 de octubre de 2026.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, saluda en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, Brasil, el 25 de octubre de 2026.

"Estamos en un pozo, la situación está fea, el pueblo casi no puede comer, comprar carne ya ni pensarlo", dijo a la AFP Tereza Cristina Ramos, una jubilada de 68 años que caminaba con bastón en Rio de Janeiro.

Bolsonaro se ha presentado como más moderado que su padre, que cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un supuesto intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

"Llegó la hora del cambio". "Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró", dijo el senador al votar en Rio de Janeiro.

Muestra de la fuerte polarización, lulistas y bolsonaristas cruzaron gritos y cánticos a todo pulmón mientras el senador votaba.

"Más tiempo"

Tras la derrota en la primera vuelta, Lula se movilizó bajo el lema "Nunca más Bolsonaro".

Los centros electorales cerrarán a las 17H00 locales (20H00 GMT) y los resultados se esperan pocas horas después.

Lula, admirado por sus programas sociales que prometieron sacar a millones de personas de la pobreza, regresó al poder tras 12 años en las elecciones de 2022, después de un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión. Algunos aseguran que la población en Brasil olvida rápido y que la mala gestión y el proceso judicial han sido minimizados con la ilusión de disminuir la pobreza. Aspecto que aún no ha logrado en todo el tiempo que él y su partido han gobernado Brasil.

Durante este tercer mandato los votantes se quejan del alto costo de la vida y están hartos de la delincuencia que sigue siendo uno de los problemas más grave de la nación.

Soldados patrullan a lo largo de la playa de Ipanema en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026, día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Soldados patrullan a lo largo de la playa de Ipanema en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026, día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

FUENTE: Con información de AFP

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