Exesposa de Petro responde a denuncias y admite ayudas económicas de círculo cercano

MIAMI. - La exprimera dama de Colombia, Verónica Alcocer, reconoció que el matrimonio conformado por Carolina Plata y Danilo Romero, integrantes de su círculo más cercano, brindó ayuda económica a su familia, incluso para cubrir gastos escolares de sus hijos, pero negó que la pareja hubiera recibido a cambio, favores del Gobierno.

En una entrevista con José Manuel Acevedo, publicada por Noticias RCN el 18 de octubre, Alcocer también rechazó intervenir en nombramientos de la estatal petrolera Ecopetrol y negó las acusaciones sobre transporte de drogas y dinero entre Colombia y Venezuela.

Sus respuestas se conocen después de que Eva Ferrer, antigua asesora suya y exconsejera presidencial, declarara ante la Procuraduría.

Según informó la revista Semana el 17 de octubre, Ferrer mantuvo sus señalamientos y anunció que entregaría elementos para sustentarlos. La diligencia se realizó el 15 de octubre, antes de la entrevista de Alcocer, y quedó pendiente de continuación.

Alcocer también negó deberle dinero a Ferrer. Describió su relación como profesional, aunque reconoció que la hospedó varios meses en su casa. Atribuyó el distanciamiento a expectativas personales sobre negocios y contrataciones que no se habrían cumplido. Esa explicación corresponde a su interpretación de los motivos de la exconsejera.

Las dos versiones sitúan el debate en hechos que requieren contraste documental. Alcocer admite ayudas privadas de personas cercanas, pero rechaza cualquier contraprestación. Ferrer les atribuye un papel más amplio en el manejo de sus gastos y recursos, y sostiene acusaciones que incluyen supuestas intervenciones en entidades públicas.

Al preguntársele por Plata y Romero, Alcocer los describió como parte de su familia y explicó que la apoyaron durante dificultades económicas del matrimonio, especialmente después de la Alcaldía de Bogotá. Negó que esas ayudas se hubieran traducido posteriormente en beneficios gubernamentales.

También afirmó que Plata administró las casas privadas de la familia presidencial. Según su explicación, para esa labor se requería ser bachiller y contar con la confianza de la familia.

Ferrer había afirmado en su entrevista con Vicky Dávila, publicada por Semana el 10 de octubre, que algunas compras de Alcocer en Europa se pagaban con tarjetas de Plata y que Romero habría acudido en 2024 a la Casa de Nariño para presentarle cuentas. Los señaló como presuntos testaferros.

Sobre sus medios de sostenimiento, la exprimera dama dijo a RCN que durante el matrimonio recibía una mesada de Gustavo Petro y que actualmente vive del acuerdo de divorcio. Rechazó las cifras de gastos que le atribuye Ferrer.

Ecopetrol

Otro de los nombres abordados fue el de Manel Grau. Alcocer reconoció una amistad de más de una década, pero negó tener negocios con él. Sostuvo que nunca autorizó a terceros a gestionar contratos o puestos en su nombre y que había solicitado un pronunciamiento de su abogado cuando conoció rumores sobre esas prácticas, aproximadamente dos años atrás.

“Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie”, respondió al ser consultada sobre las consecuencias de que empresarios cercanos hubieran utilizado su nombre.

Alcocer negó haber intervenido en nombramientos de Ecopetrol, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ProColombia. Sobre los llamados “verónicos”, sostuvo que se trataba de personas de su entorno, pero rechazó que sus actuaciones pudieran atribuirse a instrucciones suyas.

Esas respuestas se relacionan con testimonios examinados en la nota anterior de esta autora para DIARIO LAS AMÉRICAS. Uno es el de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, quien relató que Grau se ofreció a interceder ante Ricardo Roa para evitar su salida de la filial. Según Rojas, invocó su cercanía con Alcocer y mencionó que eventualmente podría pedirle una o dos hojas de vida.

Rojas también sostuvo que Roa le preguntó posteriormente por qué había buscado a Grau y vinculó ese acercamiento con el respaldo de la entonces primera dama. La negativa de Alcocer a haber autorizado gestiones debe contrastarse con ese relato y las comunicaciones relacionadas.

“La Bailarina”

La auditoría de Ecopetrol mantiene otro interrogante. El 16 de septiembre, Luis Felipe Henao dijo a Noticias Caracol que existía una sospecha sobre la identidad de una persona mencionada como “La Bailarina”. Consultado sobre si se trataba de Alcocer, respondió: “Eso es lo que se sospecha”, y dejó su identificación en manos de los auditores y las autoridades. La referencia no permite presentar ese sobrenombre como un alias confirmado de la exprimera dama.

Henao informó de más de 32 casos de presuntas irregularidades en el conjunto de la auditoría, incluidos posibles pagos por nombramientos y anomalías contractuales. Esa cifra no corresponde a casos atribuidos en su totalidad a Alcocer.

Un reporte periodístico del 27 de septiembre describió una grabación de 43 minutos, sometida a cotejo de voces, con una voz atribuida a Grau que presumiría de su capacidad para intervenir en designaciones. Allí habrían participado Juan Carlos Hurtado Parra, quien posteriormente asumió la presidencia encargada de Ecopetrol durante la ausencia de Roa, y un intermediario identificado como “Víctor”.

El mismo reporte recogió el testimonio de un vicepresidente que aseguró haber entregado información sobre un caso relacionado con la Vicepresidencia de Abastecimiento, un empresario catalán y “La Bailarina”. Se trata de señalamientos cuya verificación permanece pendiente.

Advertencias anteriores

Estos asuntos tienen antecedentes en las columnas de esta autora en Semana . El 26 de octubre de 2025, en “Danilo Romero, el compadre de Petro detrás del poder”, pidió investigar a Romero y a Ingrid Carolina Plata Navas.

El 26 de julio de 2026 volvió sobre su presunta influencia en “A la nueva junta de Ecopetrol: ojo con Danilo Romero, el compadre de Petro”. El 20 de septiembre, en “Corrupción en Ecopetrol: ¿quiénes movían los hilos?”, recogió los testimonios sobre posibles intervenciones externas y la referencia a “La Bailarina”.

Entre los antecedentes está una grabación divulgada en noviembre de 2024 en la que un directivo de Cenit recibió una propuesta para participar en un supuesto esquema de direccionamiento de contratos y cargos. Terceros mencionaron a Romero y a Alexander Cadena, entonces presidente de la filial, y hablaron de pagar compromisos de campaña.

Romero y Cadena no participaron en esa reunión y dijeron que sus nombres habían sido utilizados indebidamente. Cadena afirmó que había sido exonerado en la investigación interna. Petro negó que Romero tuviera injerencia en Cenit o que se pagaran compromisos electorales con recursos de Ecopetrol.

Viajes a Venezuela

En el frente de Venezuela, Alcocer negó haber transportado 2,5 millones de dólares y sostuvo que solo hizo dos viajes al país vecino. Sobre el desplazamiento cuestionado, afirmó que no llevó maletas y regresó con la misma cartera de mano. Dijo contar con agendas, bitácoras y un informe de un investigador forense para respaldar su versión. Para esta actualización no se tuvo acceso a ese informe.

La acusación de Ferrer se apoya, en parte, en una conversación que atribuye a Grau. Según ella, el empresario le habría contado sobre el ingreso de 2,5 millones de dólares después de un viaje de enero de 2023, con recursos supuestamente destinados en parte a la campaña de Mario Fernández Alcocer a la Gobernación de Sucre. También le atribuyó información sobre presencia de droga en esos viajes.

Ferrer habló, por separado, de advertencias de terceros sobre supuestos vínculos de personas de ese entorno con tráfico de armas. En lo publicado no identificó una carga concreta ni un vuelo que la transportara. Ese señalamiento no debe confundirse con una prueba de traslado de armas en las aeronaves oficiales.

Grau rechazó las acusaciones el 14 de octubre y anunció acciones legales. Mario Fernández negó haber recibido dinero ilícito y sostuvo que los soportes de financiación de su campaña estaban registrados en Cuentas Claras.

Denuncias

La Procuraduría confirmó el 13 de octubre que llamó a declarar bajo juramento a Ferrer, Carolina Plata, Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo y Guillermo Reyes, por los presuntos actos de corrupción divulgados por Semana. También ordenó practicar pruebas para establecer los hechos. Ser llamado como declarante no equivale a estar acusado o declarado responsable.

Según Semana, Ferrer mantuvo sus señalamientos durante su comparecencia y su equipo jurídico estaba en contacto con autoridades de Estados Unidos para suministrarles el material que aportara en Colombia. No se encontró confirmación pública de la radicación y valoración de todas las pruebas anunciadas.

La entrevista de Alcocer aporta su respuesta detallada a las acusaciones y el reconocimiento de ayudas económicas de Romero y Plata. La declaración de Ferrer ante la Procuraduría lleva sus señalamientos al ámbito de las verificaciones oficiales. Corresponde ahora contrastar esas versiones con los registros financieros, las comunicaciones, los expedientes de contratación y los documentos de los vuelos.