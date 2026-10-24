Moscú admite "dificultades logísticas" para socorrer a La Habana

En esta fotografía distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.

MOSCÚ.- El Gobierno de Rusia reconoció que enfrenta actualmente "dificultades logísticas" y retrasos durante el último cuatrimestre para canalizar la entrega de ayuda humanitaria a su aliado comunista Cuba, en un contexto marcado por el endurecimiento del cerco económico de Estados Unidos y las crecientes limitaciones energéticas que asfixian a la Isla.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Alimov, admitió en declaraciones al medio Izvestia que las demoras afectaron los envíos gestionados a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU , mediante el cual Moscú ha remitido recientemente algo más de 750 toneladas de aceite de girasol, reseña el portal web Diario de Cuba.

El alto funcionario recalcó que, pese a los contratiempos operativos, el Kremlin mantiene su compromiso de cumplir con su "deber humanitario" hacia las autoridades cubanas.

No obstante, el diplomático eludió hacer mención a los envíos masivos de crudo ruso que en el pasado proveían estabilidad energética al régimen, recordando que en lo que va de 2026 solo se ha registrado un desembarque formal de carburante en marzo. Meses atrás, el propio Ministerio de Exteriores ruso había admitido la imposibilidad de estructurar envíos de combustible amparados bajo los protocolos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Por su parte, la Embajada rusa en La Habana indicó que los proyectos bilaterales operativos en la Isla continúan funcionando, aunque advirtió que el entorno comercial local atraviesa transformaciones profundas debido a la presión financiera de Washington. Analistas internacionales apuntan que el repliegue táctico y las trabas logísticas de Moscú evidencian los límites del respaldo material del Kremlin a un aliado sumido en una crisis sistémica sin precedentes.

FUENTE: Diario de Cuba