sábado 24  de  octubre 2026
RECOMENDACIONES

"Si te encuentras con ICE, estos son tus derechos", alcalde de Nueva York envía mensaje a migrantes

El alcalde subrayó la urgencia de buscar asesoría legal calificada antes de suscribir cualquier formulario o adoptar resoluciones relativas a un expediente migratorio

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

NUEVA YORK.- En un directo mensaje dirigido a la comunidad hispana, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió un video a través de sus redes sociales en el que, expresándose íntegramente en español, orientó a los residentes sobre sus garantías constitucionales ante posibles intervenciones de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y reafirmó la protección municipal hacia las poblaciones migrantes.

La iniciativa audiovisual surge en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Durante el metraje, el alcalde desglosó pautas concretas de actuación ante los efectivos federales, enfatizando que la fuerza pública no puede acceder a propiedades privadas sin una orden emitida por un juez.

Lee además
El migrante venezolano de 28 años Wilber rafael Garcés, fue herido de bala por un agente de ICE que disparó al menos tres veces. 
EEUU

Tras audiencia, migrante venezolano tiroteado por ICE en Texas tendrá detención penal sin fianza
Alexis Malagón expuso en una entrevista exclusiva por video con DIARIO LAS AMÉRICAS desde el centro de detención en Oklahoma, donde se encuentra recluído.
DENUNCIA

Alexis Malagón denuncia trabas para defenderse tras más de un año detenido por ICE

"Si te encuentras con ICE, estos son tus derechos", inició el mandatario neoyorquino en la grabación, explicando detalladamente los requisitos de validez que debe reunir el documento judicial.

En ese sentido, recomendó solicitar a los oficiales "que pasen la orden por debajo de la puerta" e indicó que, de no existir dicho mandato, el ciudadano está facultado para manifestarles "no les doy permiso para entrar" y mantener el acceso cerrado.

Asimismo, Mamdani abordó los escenarios de abordaje en la vía pública, recordando que las personas amparadas por la legislación tienen el derecho a guardar silencio. Ante una detención en la calle, aconsejó formular de inmediato la pregunta "Am I free to go/Me puedo ir" y proceder a retirarse con calma en caso de recibir una respuesta afirmativa por parte de los agentes.

El alcalde subrayó la urgencia de buscar asesoría legal calificada antes de suscribir cualquier formulario o adoptar resoluciones relativas a un expediente migratorio, al tiempo que puso a disposición dos líneas de asistencia telefónica administradas por la ciudad.

"Una última cosa, la Constitución te da el derecho a protestar y vamos a proteger ese derecho. Son tiempos de mucho miedo para muchas personas, pero como su alcalde, voy a luchar todos los días para proteger, apoyar y celebrar a nuestras comunidades", concluyó Mamdani, al tiempo que garantizó a los inmigrantes que "no están solos".

Temas
Te puede interesar

Acusan formalmente a migrante venezolano herido por un agente de ICE en Texas

Un contratista del gobierno de EEUU es arrestado por el FBI por supuestas filtraciones

Estados Unidos enfrenta un "reto enorme" con aspirantes socialistas a cargos legislativos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Verónica Alcocer.
ESCÁNDALO EN COLOMBIA

Exesposa de Petro responde a denuncias y admite ayudas económicas de círculo cercano

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
CAMINO ALLANADO

Orden de arresto contra Raúl Castro: ¿puerta a una acción de EEUU en Cuba?

Alexander Skarsgård asiste al estreno en Los Ángeles de «Wicker», de Black Bear, en el Directors Guild of America, el 20 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California.
CINE

Alexander Skarsgard habla de su claustrofóbica transformación para "Wicker"

En EEUU, una mujer camina por Texas junto a publicidad electoral durante la jornada de votación anticipada en el centro George Bush en Houston 
ELECCIONES DE NOVIEMBRE

Estados Unidos enfrenta un "reto enorme" con aspirantes socialistas a cargos legislativos

En esta fotografía distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
ALIADOS COMUNISTAS

Moscú admite "dificultades logísticas" para socorrer a La Habana

Te puede interesar

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
CAMINO ALLANADO

Orden de arresto contra Raúl Castro: ¿puerta a una acción de EEUU en Cuba?

Por Daniel Castropé
En EEUU, una mujer camina por Texas junto a publicidad electoral durante la jornada de votación anticipada en el centro George Bush en Houston 
ELECCIONES DE NOVIEMBRE

Estados Unidos enfrenta un "reto enorme" con aspirantes socialistas a cargos legislativos

Verónica Alcocer.
ESCÁNDALO EN COLOMBIA

Exesposa de Petro responde a denuncias y admite ayudas económicas de círculo cercano

En esta fotografía distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
ALIADOS COMUNISTAS

Moscú admite "dificultades logísticas" para socorrer a La Habana

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
POLÍTICA

Marco Rubio pide a los cubanos una "colaboración discreta con la CIA" para generar cambios en la isla