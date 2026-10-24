"Si te encuentras con ICE, estos son tus derechos", alcalde de Nueva York envía mensaje a migrantes

NUEVA YORK. - En un directo mensaje dirigido a la comunidad hispana, el alcalde de Nueva York , Zohran Mamdani , difundió un video a través de sus redes sociales en el que, expresándose íntegramente en español, orientó a los residentes sobre sus garantías constitucionales ante posibles intervenciones de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y reafirmó la protección municipal hacia las poblaciones migrantes.

La iniciativa audiovisual surge en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Durante el metraje, el alcalde desglosó pautas concretas de actuación ante los efectivos federales, enfatizando que la fuerza pública no puede acceder a propiedades privadas sin una orden emitida por un juez.

"Si te encuentras con ICE, estos son tus derechos", inició el mandatario neoyorquino en la grabación, explicando detalladamente los requisitos de validez que debe reunir el documento judicial.

En ese sentido, recomendó solicitar a los oficiales "que pasen la orden por debajo de la puerta" e indicó que, de no existir dicho mandato, el ciudadano está facultado para manifestarles "no les doy permiso para entrar" y mantener el acceso cerrado.

Asimismo, Mamdani abordó los escenarios de abordaje en la vía pública, recordando que las personas amparadas por la legislación tienen el derecho a guardar silencio. Ante una detención en la calle, aconsejó formular de inmediato la pregunta "Am I free to go/Me puedo ir" y proceder a retirarse con calma en caso de recibir una respuesta afirmativa por parte de los agentes.

El alcalde subrayó la urgencia de buscar asesoría legal calificada antes de suscribir cualquier formulario o adoptar resoluciones relativas a un expediente migratorio, al tiempo que puso a disposición dos líneas de asistencia telefónica administradas por la ciudad.

"Una última cosa, la Constitución te da el derecho a protestar y vamos a proteger ese derecho. Son tiempos de mucho miedo para muchas personas, pero como su alcalde, voy a luchar todos los días para proteger, apoyar y celebrar a nuestras comunidades", concluyó Mamdani, al tiempo que garantizó a los inmigrantes que "no están solos".