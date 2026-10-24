sábado 24  de  octubre 2026
ELECCIONES

Brasil decide su futuro en un balotaje voto a voto entre Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva

Tras haberse impuesto en la primera vuelta con el 47% de los sufragios frente al desgastado 45% alcanzado por el oficialismo, Flávio Bolsonaro llega a la contienda decisiva con un sólido impulso en las encuestas

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro en un mitin en Belo Horizonte, Brasil, el 24 de octubre de 2026.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro en un mitin en Belo Horizonte, Brasil, el 24 de octubre de 2026.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

BELO HORIZONTE.- En el cierre definitivo de la campaña electoral en Brasil, el candidato opositor, Flávio Bolsonaro, lideró una masiva caravana de motocicletas en la ciudad deMinas Gerais, consolidando el respaldo popular a la agenda de libertades frente al cuestionado proyecto de Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca aferrarse al poder a través de un cuarto mandato.

El candidato del Partido Liberal (PL) recorrió el centro de Belo Horizonte escoltado por miles de simpatizantes ataviados con los colores verde y amarillo de la bandera nacional.

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Partidarios del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), asisten a un mitin en Belo Horizonte, Brasil, el 24 de octubre de 2026, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Partidarios del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), asisten a un mitin en Belo Horizonte, Brasil, el 24 de octubre de 2026, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Tras haberse impuesto en la primera vuelta con el 47% de los sufragios frente al desgastado 45% alcanzado por el oficialismo de izquierda, Flávio Bolsonaro llega a la contienda decisiva con un sólido impulso en las encuestas, que anticipan un empate técnico con clara ventaja del cambio en estados clave como Minas Gerais y Río de Janeiro. Durante el acto, el legislador garantizó que impulsará una gestión respetuosa de las instituciones, basada en la cooperación con el sector productivo y la industria agrícola, en contraposición al modelo intervencionista y las presiones fiscales promovidas por la administración saliente.

Partidarios del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), asisten a un mitin en Belo Horizonte, Brasil, el 24 de octubre de 2026, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Partidarios del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), asisten a un mitin en Belo Horizonte, Brasil, el 24 de octubre de 2026, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Mientras la marea verdeamarilla acompañó al candidato opositor al grito unánime de "mito", el oficialismo de Lula da Silva intenta contener el descontento social mediante actos desesperados en São Paulo y Río de Janeiro.

La jornada electoral de este domingo definirá el rumbo de la mayor economía de América Latina, en lo que representa una oportunidad histórica para frenar el avance de la izquierda radical y restaurar la estabilidad económica y la seguridad jurídica en Brasil.

El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT), saluda a sus simpatizantes durante un mitin en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 24 de octubre de 2026.

El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT), saluda a sus simpatizantes durante un mitin en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el 24 de octubre de 2026.

Casi 159 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado, que asumirá el poder el 5 de enero de 2027. Los centros de votación estarán abiertos durante nueve horas, desde las 08.00 hasta las 17.00 hora local (11.00-20.00 GMT).

Los resultados se conocerán el mismo domingo gracias al eficiente sistema de votación electrónico.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro parte con ventaja tras ser el candidato más votado en la primera ronda del 4 de octubre con un 47 % de los sufragios, dos puntos más que el dirigente progresista.

Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), asisten a un mitin en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil), el 24 de octubre de 2026, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Partidarios del presidente de Brasil y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), asisten a un mitin en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil), el 24 de octubre de 2026, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

FUENTE: Con información de EFE

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