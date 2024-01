Posible hallazgo del avión de Amelia Earhart sería un hito en la historia de la aviación

Dicha empresa de exploración marina sostiene que la imagen fue capturada después de intensas búsquedas en una zona al oeste de la isla Howland, un remoto arrecife inhabitado perdido en medio del Pacífico entre Australia y Hawai. Este lugar se convierte en el foco de atención casi un siglo después de la desaparición de Earhart y su navegante Fred Noonan, de 44 años.

