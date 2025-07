Concierto de Coldplay en Miami se vuelve viral por aparición de Messi

Chris Martin de Coldplay se presenta en una parada de la gira mundial Music of the Spheres de la banda en el Estadio Allegiant el 6 de junio de 2025 en Las Vegas, Nevada.

El recital formó parte de la última parada de la gira Music of the Spheres en Estados Unidos. Al notar su presencia, el vocalista Chris Martin no dudó en interrumpir el show para dedicarle unas sentidas palabras al capitán del Inter Miami: “Lio, mi hermoso hermano. Tú y tu esposa se ven muy bien. Gracias por venir hoy a ver nuestra banda. El deportista número uno de todos los tiempos.”