viernes 8  de  mayo 2026
PRESIÓN POLÍTICA

DeSantis firma en Miami ley que endurece restricciones contra Cuba y otros regímenes señalados por Florida

El gobernador promulgó la legislación que entra en vigor el 1 de julio próximo en el recién inaugurado Museo y Librería de Bahía de Cochinos, en La Pequeña Habana, donde defendió nuevas limitaciones dirigidas a gobiernos considerados amenazas extranjeras.

Ron DeSantis, gobernador de Florida tras la firma este viernes en Miami de la nueva ley HB 905, en el Museo de la Brigada 2506.

Ron DeSantis, gobernador de Florida tras la firma este viernes en Miami de la nueva ley HB 905, en el Museo de la Brigada 2506.

TOMADA DE LA RED SOCIAL X DE RON DESANTIS
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Con referencias directas a Cuba y rodeado de figuras de la diáspora cubana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este viernes en Miami una nueva ley HB 905 que amplía restricciones estatales contra gobiernos señalados por el Estado Naranja como amenazas extranjeras.

La promulgación ocurrió en el recién inaugurado Museo y Librería de Bahía de Cochinos, en La Pequeña Habana, espacio dedicado a preservar la memoria histórica de la Brigada 2506 y del exilio cubano.

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Al acto asistieron veteranos de la epopeya, legisladores estatales, líderes comunitarios y funcionarios locales, en un escenario cargado de simbolismo político por la cercanía histórica del lugar con el discurso anticastrista en el sur de Florida.

“Es hora de que la dictadura comunista cubana quede en el pasado de una vez por todas”, expresó DeSantis durante el evento.

La legislación, denominada Ley de Restricción y Control de la Injerencia Extranjera, endurece limitaciones relacionadas con vínculos gubernamentales, operaciones comerciales, beneficios para funcionarios públicos y acuerdos asociados a países considerados “de preocupación”.

Entre las naciones incluidas en la normativa aparecen Cuba, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela.

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La medida prohíbe a funcionarios y empleados públicos aceptar regalos o beneficios provenientes de esos gobiernos y fortalece controles relacionados con contratos estatales, determinadas operaciones institucionales y vínculos comerciales.

El proyecto también autoriza a gobiernos locales y recaudadores de impuestos a revocar licencias comerciales de empresas o individuos que realicen negocios con el régimen castrista en violación de leyes federales estadounidenses.

Otra de las disposiciones incorporadas limita acuerdos de adopción y subrogación cuando alguna de las partes mantenga vínculos con países incluidos dentro de la lista establecida por el Estado.

Durante su intervención, DeSantis insistió además en la importancia estratégica que representa Cuba para la región debido a la cercanía geográfica de la isla con las costas floridanas.

“Florida necesita un buen vecino”, afirmó el gobernador.

La firma de la ley convirtió además el emblemático espacio en un nuevo escenario del discurso republicano de línea dura hacia Cuba, en una semana marcada también por recientes sanciones y nuevas medidas anunciadas por la administración de Donald Trump relacionadas contra entidades vinculadas al aparato económico y militar cubano.

Esta normativa entrará en vigor el próximo 1 de julio.

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