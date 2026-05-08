Justicia solicita revocar ciudadanía de EEUU a exembajador condenado por espiar para Cuba

Manifestantes frente a la Corte Federal de Miami en 2024 piden máxima condena para el espía Víctor Manuel Rocha.

Manuel Rocha en su oficina en Steel Hector & Davis, en Miami, en enero de 2003. El exdiplomático estadounidense fue arrestado en 2023 acusado de ser un agente secreto de Cuba durante décadas. Antes de su arresto hubo muchas señales de alerta.

El Gobierno del presidente Donald J. Trump solicitó revocar la ciudadanía al exembajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, sentenciado en 2024 en Miami a 15 años de cárcel por espionaje para Cuba durante 40 años, informó este viernes el Departamento de Justicia.

La denuncia contra Rocha, nacido en Colombia y exembajador estadounidense en Bolivia, fue presentada por el Departamento de justicia el jueves en un tribunal federal del sur de Florida.

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"Víctor Manuel Rocha no era un agente de bajo nivel. Era un exembajador de Estados Unidos y alto funcionario del gobierno que admitió haber servido en secreto al régimen cubano durante décadas", declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida.

Rocha, colombiano al servicio de la dictadura castrista

Rocha fue arrestado en diciembre de 2023 en Miami bajo cargos de actuar como agente encubierto para el Gobierno cubano durante cuatro décadas, y en 2024 se declaró culpable de "actuar como agente ilegal de un Gobierno extranjero (Cuba)" y por "defraudar y traicionar a Estados Unidos".

El Gobierno estadounidense argumenta que el exdiplomático obtuvo la ciudadanía estadounidense mediante "mentiras, ocultamiento y traición".

El Departamento de Estado indicó que presentará siete cargos independientes para revocar su ciudadanía estadounidense.

Entre 1981 y 2002 Rocha fue empleado del Departamento de Estado de EEUU y ocupó varios puestos en las embajadas de Estados Unidos en República Dominicana, Honduras, México, Argentina y Bolivia.

FUENTE: Con información de EFE.