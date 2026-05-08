viernes 8  de  mayo 2026
VENEZUELA

El senador Rick Scott afirma que EEUU debe "restituir" las sanciones contra Delcy Rodríguez

Scott amentó que Víctor Hugo Quero Navas fuera "secuestrado, torturado, aislado y asesinado" por agentes vinculados al Gobierno que ahora lidera Delcy Rodríguez

Carmen Navas coloca flores en la tumba de su hijo, el preso político Víctor Quero Navas, en un cementerio de Caracas el 7 de mayo de 2026.

Carmen Navas coloca flores en la tumba de su hijo, el preso político Víctor Quero Navas, en un cementerio de Caracas el 7 de mayo de 2026.

AFP
Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas, finalmente conoció que su hijo fue asesinado hace más de un año, en Caracas, el 7 de mayo de 2026.

Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas, finalmente conoció que su hijo fue asesinado hace más de un año, en Caracas, el 7 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El senador federal Rick Scott afirmó este viernes que Washington debe "restituir de inmediato" las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras repudiar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, luego que el régimen chavista confirmara que su fallecimiento ocurrió hace casi un año.

El parlamentario republicano lamentó -en X- que Quero Navas fuera "secuestrado, torturado, aislado y asesinado" por agentes vinculados al Gobierno que ahora encabeza Rodríguez.

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Según relató Scott, la madre del fallecido, identificada como Carmen Navas, de 82 años, lo buscó durante dieciséis meses en distintos centros de detención, mientras el régimen ocultaba que el preso habría sido asesinado y enterrado meses antes.

Quero Navas "fue secuestrado, torturado, aislado y asesinado por los malvados esbirros de Maduro", expresó en la red social el exgobernador de la Florida.

Rodríguez debe responder

Delcy Rodríguez asumió el poder en enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante un operativo militar estadounidense que lo depuso y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

La presidenta encargada "debe dar respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela y al mundo", añadió Scott.

Asimismo, el senador reiteró su llamado a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, incluidos los desaparecidos, y aseguró que los responsables de estos hechos deberán rendir cuentas ante la justicia internacional.

En la víspera, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a grandes y pequeños partidos de la oposición de Venezuela, condenó la muerte de Quero Navas, después de que el Gobierno confirmara que su deceso ocurrió hace casi un año y la Fiscalía anunciara el inicio de una investigación.

La plataforma dijo que el Estado venezolano, "burlándose de su familia", le negó la amnistía al opositor "por no calificar como beneficiario", cuando ya había muerto.

Quero Navas estaba detenido desde enero de 2025 y, según datos de la ONG Foro Penal, el "motivo aparente" de su arresto se remonta a su pasado institucional, dado que "supuestamente" prestó servicio militar en 2023.

Defensoría del Pueblo pide investigación

La Defensoría del Pueblo pidió este jueves una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, luego de que el régimen confirmara su deceso ocurrido hace casi un año y tras meses de denuncias de desaparición hechas por su madre.

“Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia”, dijo la Defensoría en un comunicado publicado en Instagram.

La institución indicó que “este trágico acontecimiento evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país" para poder avanzar hacia una "garantía efectiva de los derechos humanos”.

FUENTE: Con información de EFE

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