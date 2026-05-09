Estos son los artistas que cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026

Alejandro Fernández actúa en el escenario durante el 37º Premio lo nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

MIAMI.- La FIFA ha revelado alguno de los nombres que dirán presente en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2026. Se trata de Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda, quienes serán parte de los artistas que tendrán un espacio en el Estadio de la Ciudad de México el 11 de junio.

Al cartel también se unen la mexicana-estadounidense Lila Downs, el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla. El anuncio fue hecho por la máxima autoridad del fútbol a través de las redes sociales.

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En las ceremonias de Toronto y Los Ángeles también estarán presentes Alessia Cara, Katy Perry, Lisa, Michael Bublé, Nora Fathi, Rema, Sanjoi, entre otros artistas que serán anunciados más adelante.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, reza la publicación.

“México dará inicio a una Ceremonia Inaugural sin precedentes, en una celebración llena de sonido, color y significado. Será la primera nota de un torneo que resonará en Canadá, México y Estados Unidos, unidos por una pasión compartida por el fútbol que conecta a millones de personas en todo el planeta”.

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Unión cultural

Asimismo, el anuncio destaca que las ceremonias en Toronto y Los Ángeles también reunirán música, cultura y fútbol. "De una manera que refleja tanto la identidad de cada nación como la unidad que define a este torneo. Una forma poderosa de dar comienzo a una verdadera celebración global”.

Las presentaciones iniciarán 90 minutos antes del inicio del partido.

El anuncio de los artistas invitados se realizó un día después de que Shakira revelara que es la encargada de la canción oficial de la cita mundialista.