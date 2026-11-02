lunes 2  de  noviembre 2026
CELEBRIDADES

Director Michael Mann internado tras dispararse accidentalmente en campo de tiro

Mann es conocido por las realistas escenas de tiroteos de sus películas, muchas de ellas referentes del thriller policiaco

El director estadounidense Michael Mann interviene durante la ceremonia de las huellas de manos y pies del actor español Javier Bardem en el TCL Chinese Theatre, en Hollywood, California, el 16 de junio de 2026.

El director estadounidense Michael Mann interviene durante la ceremonia de las huellas de manos y pies del actor español Javier Bardem en el TCL Chinese Theatre, en Hollywood, California, el 16 de junio de 2026.

AFP / Valerie Macon

LOS ÁNGELES.- Michael Mann, el aclamado director de los clásicos del cine policiaco Heat y Collateral, se disparó accidentalmente en un campo de tiro en Los Ángeles, lo que le produjo heridas leves, según informó su representante.

Mann, de 83 años, es considerado un experimentado tirador y es conocido por las intensas y realistas escenas de tiroteos de sus películas, muchas de ellas referentes del thriller policiaco.

Lee además
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
ANÁLISIS

Ricardo Trotti, defensor de libertad de prensa: "El periodismo debe investigar más al poder"
José Luis García Sánchez  
OBITUARIO

Fallece el cineasta español José Luis García Sánchez, Oso de Oro por 'Las truchas'

"El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, causando una lesión superficial al director de cine", señaló un representante del cineasta en un comunicado.

Mann fue atendido "y será dado de alta", agregó.

Disparo accidental

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que había respondido a un incidente por "disparos" en la tarde del sábado y que se determinó que el disparo fue "accidental".

Mann ha dirigido numerosas películas conocidas, entre ellas El último de los mohicanos, The Insider y Ali.

Pero quizá su obra más célebre sea Heat, un tenso thriller que enfrentó a Robert De Niro, en el papel de un avezado delincuente, con Al Pacino, que interpretó a un policía.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Madonna se une a frenesí por "La bola negra" al recomendarla a sus seguidores en Instagram

"Criminal Minds" llega a su fin luego de 20 temporadas

Ricardo Montaner rinde homenaje a la gaita zuliana con su nuevo sencillo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

De Venezuela, Maduro y El Pollo Carvajal, encausados en EEUU, junto a otros miembros del chavismo, figuraban en la lista de solicitados desde 2020.   
VENEZUELA

Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, entre los "entregables" de Venezuela a EEUU

Momento en que un avión privado cae a tierra en Palm Beach, con saldo de nueve muertos.
TRAGEDIA

Accidente aéreo en Palm Beach: qué revelan los audios antes del impacto

María Corina Machado a su llegada a Venezuela recibió un espaldarazo a su liderazgo, a pesar de casi un año en el exilio. 
VENEZUELA

María Corina Machado irrumpe en el juego político y acelera la transición en Venezuela

Imagen de electores en Estados Unidos.
ANáLISIS

Republicanos y demócratas se juegan el control del Congreso en unas elecciones cruciales para EEUU

Venezuela tiene entre sus retos la recuperación de la industria petrolera y administración transparente de la renta
ANÁLISIS

Venezuela: Balance económico y desafíos para la recuperación

Te puede interesar

Equipos de defensa antiaérea apostados en Mar-a-Largo, lugar de residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach.
Seguridad presidencial

¿Por qué desplegaron misiles y equipos antidrones en la residencia de Trump en Florida?

Por Daniel Castropé
Momento en que un avión privado cae a tierra en Palm Beach, con saldo de nueve muertos.
TRAGEDIA

Accidente aéreo en Palm Beach: qué revelan los audios antes del impacto

De Venezuela, Maduro y El Pollo Carvajal, encausados en EEUU, junto a otros miembros del chavismo, figuraban en la lista de solicitados desde 2020.   
VENEZUELA

Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, entre los "entregables" de Venezuela a EEUU

Imagen de electores en Estados Unidos.
ANáLISIS

Republicanos y demócratas se juegan el control del Congreso en unas elecciones cruciales para EEUU

Maureen Porras, Fernanda Gomes, Peter Espinosa y Gustavo Garagorry, candidatos al Concejo de Doral.
ELECCIONES 2026

Doral define futuro entre disputas políticas y diferencias sobre ICE