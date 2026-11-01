domingo 1  de  noviembre 2026
MÚSICA

Ricardo Montaner rinde homenaje a la gaita zuliana con su nuevo sencillo

La producción fue concebida por Ricardo Montaner como un regalo anticipado para las festividades navideñas

El lanzamiento, difundido este 30 de octubre de 2026, causó gran revuelo entre sus fanáticos.

El lanzamiento, difundido este 30 de octubre de 2026, causó gran revuelo entre sus fanáticos.

Captura de pantalla/YouTube/Ricardo Montaner
Por Sofía Calvo

El cantautor venezolano Ricardo Montaner presentó el 30 de octubre su nuevo sencillo titulado "La familia", una propuesta enmarcada en el género de la gaita zuliana que busca transmitir un mensaje de unión, fe y esperanza como un obsequio anticipado para la temporada navideña.

El lanzamiento se llevó a cabo a través de su canal oficial de YouTube, espacio donde el intérprete compartió reflexiones sobre el valor del núcleo familiar como eje fundamental de la vida.

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En uno de sus versos más conmovedores, la composición proclama: "La familia, ¡viva la familia! Que los buenos deseos se te hagan realidad / Y los nuestros que se adelantaron, ahora vivan en tu cielo, en tu casa y en tu paz". De este modo, la gaita entreteje expresiones de afecto hacia los seres queridos presentes con un emotivo tributo a los allegados y amigos fallecidos.

Un regalo de Montaner a Venezuela

El videoclip que acompaña al sencillo destaca sugerentes tomas del atardecer sobre el puente General Rafael Urdaneta, postal emblemática del lago de Maracaibo.

"'La familia' es mi regalo adelantado de Navidad. No saben la ilusión que me da hacer este homenaje a mi amada gaita zuliana. Deseo profundamente que sirva de unión y de esperanza para todos. Dios bendiga a Venezuela", expresó el cantautor.

Con esta propuesta, Montaner hace un paréntesis en su característico repertorio de baladas románticas para adentrarse en la tradición sonora del estado Zulia y rendir tributo a Maracaibo, ciudad clave en la que transcurrieron su infancia y juventud.

"La familia" ya se encuentra disponible a través de su canal oficial en YouTube para el disfrute de todos sus seguidores.

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