domingo 1  de  noviembre 2026
PLATAFORMAS

"Criminal Minds" llega a su fin luego de 20 temporadas

La última temporada de la serie se estrenará en 2027, sin fecha definida para su emisión

Emitida inicialmente por CBS desde 2005 y adoptada en 2022 por Paramount+, Criminal Minds gira en torno a la Unidad de Análisis de Conducta del FBI y su labor en la elaboración de perfiles criminales.

Emitida inicialmente por CBS desde 2005 y adoptada en 2022 por Paramount+, Criminal Minds gira en torno a la Unidad de Análisis de Conducta del FBI y su labor en la elaboración de perfiles criminales.

Captura de pantalla/YouTube/@CriminalMinds
Por Valentina Gil

Criminal Minds (Mentes Criminales) la aclamada serie policial que debutó en la pantalla chica en 2005, se prepara para su desenlace definitivo. Paramount+ anunció que la producción llegará a su fin en 2027, concluyendo una histórica trayectoria que hasta la fecha acumula 20 temporadas y más de 300 episodios emitidos.

A través de un emotivo comunicado, la showrunner y productora ejecutiva Erica Messer reaccionó a la noticia agradeciendo el compromiso de quienes hicieron posible el fenómeno televisivo. "Al enfrentar el desenlace de esta etapa, solo me queda un profundo agradecimiento hacia nuestro maravilloso reparto, creadores y equipo de producción. Todos dieron su vida por este proyecto. Asimismo, a los seguidores globales que, con su apoyo incondicional, convirtieron a Criminal Minds en una serie de época".

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Emitida inicialmente por CBS desde 2005 y adoptada en 2022 por Paramount+, la producción gira en torno a la Unidad de Análisis de Conducta del FBI y su labor en la elaboración de perfiles criminales.

El éxito global de la serie propició el nacimiento de dos spin-offs: Criminal Minds: Suspect Behavior y Criminal Minds: Beyond Borders, cuyo recorrido fue mucho más breve en la televisión que la original.

La última temporada de la serie se estrenará en 2027 y contará con el regreso de Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, RJ Hatanaka, Adam Rodriguez y Paget Brewster.

El elenco despide a sus personajes

El anuncio no solo impactó a los fanáticos, sino también al reparto principal. Kirsten Vangsness confesó que descubrió el final de la aclamada serie a través de las redes sociales, casi al mismo tiempo que la audiencia.

"Las redes sociales son como ofrecer tu propia rueda de prensa. Esto ha ocurrido: nos están cancelando, pero justo allí dice que termina 'por ahora'", comentó la actriz en un video que publicó en sus historias.

Vangsness reconoció que procesar la despedida de Penelope Garcia, un rol que conquistó el corazón de los seguidores, supone un reto emocional inevitable.

"Amo mi trabajo y nuestra productora, Erica Messer, dice que todavía quedan muchas historias por contar. Así que, si tenemos la oportunidad de seguir contándolas en algún otro lugar, sería increíble. Sé que todos en el equipo sentimos lo mismo", aseveró.

RJ Hatanaka (el agente Tyler Green desde la temporada 16) publicó un retrato del equipo bajo el pie de foto "Simplemente el grupo más maravilloso".

A.J. Cook, quien ha encarnado a la agente Jennifer "JJ" Jareau desde los inicios del show en 2005, reposteó la imagen añadiendo: "Esta gente tiene mi corazón para siempre".

Aisha Tyler, quien ha interpretado a la Dra. Tara Lewis desde la temporada 11, también compartió la foto de Hatanaka y agregó el mensaje: "Familia para siempre".

Con un total de 20 temporadas y más de 360 episodios emitidos, Criminal Minds se despide de las pantallas consolidada como una de las producciones policiales más longevas, influyentes y queridas de la televisión estadounidense.

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