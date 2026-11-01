Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, entre los "entregables" de Venezuela a EEUU

De Venezuela, Maduro y "El Pollo" Carvajal, encausados en EEUU, junto a otros miembros del chavismo, figuraban en la lista de solicitados desde 2020.

ESPECIAL .- El régimen de Venezuela decidió acelerar la “ entrega ” o la extradición” de miembros del chavismo clave de la estructura del depuesto Nicolás Maduro, que son requeridos por la justicia de Estados Unidos y la “lista es significativa”, aseguran expertos en operaciones de inteligencia de fuerzas estadounidenses.

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Álvaro Pulido Vargas, operador financiero del chavismo de origen colombiano y preso desde 2023 por el gigantesco fraude a PDVSA, fue llevado ante los tribunales estadounidenses el 11 de octubre pasado y Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Maduro encausado por el mismo caso, manifestó que se planea su extradición.

“Quiero dejar constancia de que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana. No quiero que me extradite y si eso llegare a suceder, yo no lo pedí”, expresó en plena audiencia judicial.

A esto se suma la venia de Washington a la llegada de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, el domingo pasado. Su ingreso habría estado calculado.

Pero Washington va por más, mientras apura el ritmo de las negociaciones petroleras con Caracas.

“Estados Unidos, que ya está adentro del sistema político venezolano, debe estar direccionando las demandas de los individuos. Y yo estoy seguro de que, tal como ya hemos visto a algunos irse, la lista debe ser más grande”, afirma Jesús Romero, exoficial de inteligencia de la Marina estadounidense, al analizar la posibilidad de nuevas entregas y extradiciones, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

El comandante, que ha hecho seguimiento a las tensiones entre los dos países a raíz de los grandes envíos de droga con destino a este país por parte de Cartel de los Soles y redes del narcotráfico, maneja información desde el 2024, según dice.

“La entrega de los próximos debe estarse trabajando ahora mismo porque es una prioridad para el gobierno norteamericano”.

Los que rinden cuentas en EEUU

Luego de iniciarse la causa judicial contra Maduro y su esposa Cilia Flores por conspiración de narcoterrorismo entre otros cargos, Venezuela entregó en mayo al empresario colombiano Alex Saab, supuesto “testaferro” de Maduro en sus negocios turbios, para que fuese imputado por delitos de lavado de dinero.

“Por lo que pude ver, tanto Saab como Pulido fueron llevados ante la justicia tras un arreglo acordado”.

Precisó que con el primero hubo una entrega y no una deportación, tras la decisión de la gestión de la encargada Delcy Rodríguez de anularle la nacionalidad venezolana que el régimen de Maduro le había otorgado.

Saab se encontraba bajo vigilancia estadounidense luego de ser “retenido” en su residencia desde febrero pasado.

“Eso fue lo que se dijo, pero no fue verdad. La deportación de un ciudadano colombiano se gestiona ante Colombia, su país de origen, y no a Estados Unidos. Eso fue entrega”, aseveró.

“Álex Saab era un informante antes, durante y después, del gobierno federal. Cuando él de repente se fue a Estados Unidos, eso estaba arreglado”.

En el caso de Pulido, cuyo nombre real es Germán Rubio Salas y está acusado también de blanqueo de fondos, no se informó cómo ocurrió la “entrega”, pero Romero sostuvo que ocurrió de manera similar.

El traslado de ambos empresarios colombianos, presos en una cárcel de Florida, coincidió con el avance del proceso penal contra Maduro y Flores en Nueva York por conspiración por narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas.

En esa causa han declarado como testigos en busca de rebajar sus penas los militares venezolanos chavistas Clíver Alcalá y Hugo “Pollo” Carvajal, procesados como jefes del Cartel de los Soles por delitos de conspiración contra la seguridad de EEUU.

Ambos fueron los primeros extraditados a este país, ninguno desde Venezuela donde la extradición de nacionales está vetada. Fueron procesos negociados, según precisó.

Alcalá fue llevado ante la justicia desde Colombia, en 2020, y Carvajal desde España, en 2023.

“Vimos al Pollo Carvajal en Aruba buscando darle la vuelta al mundo. Y qué raro que se fue para un país donde él pensaba que no se podía extraditar, pero Estados Unidos se lo llevó de todas maneras”.

¿Cómo funciona la “entrega”?

Romero, con más de 30 años en labores de inteligencia militar, dejó claro que la “entrega” de una persona requerida por la justicia estadounidense no necesita una negociación con autoridades del país donde ella se encuentre. Fue el caso de Pulido.

“Él firmó un documento al gobierno norteamericano en el cual hizo constar su entrega, dijo y explicó que este hecho forma parte de una negociación con el Departamento de Justicia que busca “beneficios luego de tu sentencia”.

“Y eso se negocia directamente con la persona, el régimen no tiene voto”, subrayó.

Explicó que todas las entregas de individuos que la negocian y luego firman un documento “son voluntarias” y es lo que se toma en cuenta en EEUU.

“Es así como esto funciona, y permite simplificar el proceso”.

El experto en inteligencia militar señaló que no es la primera vez que EEUU lleva a cabo un procedimiento similar con personas solicitadas por la justicia con cargos federales.

“Nosotros nos llevamos a un coronel del ejército de Guatemala a los Estados Unidos en 2022 por un caso de narcotráfico. Pero incluso para hacerlo a través de un proceso de extradición, Estados Unidos presentó como requisito que el militar firmara un documento en el que decía que él voluntariamente se entregaba para su proceso judicializado”, afirmó.

Aseguró que en este caso no privó que el país no pudiera extraditar a sus nacionales como lo pautan los tratados internacionales.

“Cuando se pasa por el sistema legal de un país que establece dificultades para la extradición se toma en cuenta que la persona afirma estar dispuesta a irse a EEUU y a afrontar su caso. Entonces el gobierno de su país declara estar de acuerdo si el otro así lo confirma. Y el procedimiento de la entrega queda acordado”, explicó.

Advirtió, no obstante, que en Venezuela eso “todavía no ha ocurrido”. “Eso está por verse, todavía no hemos visto el primer caso de un ciudadano venezolano que sea entregado o extraditado a los Estados Unidos”.

¿Quiénes son los chavistas “entregables”?

Romero no descartó que El Aissami pudiese ser el próximo caso, a partir de su declaración.

Contra el exministro pesan cargos en un tribunal de Nueva York por narcotráfico, lavado de dinero y evasión de sanciones impuestas por la Ley Kingpin desde 2019, y se encuentra entre los más buscados por la Oficina de Seguridad Nacional con recompensa de 10 millones de dólares.

“Creo que están buscando la manera de la entrega”, afirmó. “Pero, mientras tanto, para el público de Venezuela, él está dando la idea de que no está dispuesto a irse, y yo supongo que esto se debe a que todavía no han terminado de concretar una negociación”.

Romero reiteró que es larga la lista de chavistas solicitados y es “prioridad” para el gobierno de Estados Unidos llevarlos a la justicia para que afronten sus casos.

“Lo que deben estar trabajando ahora mismo es la entrega”, aseveró.

Junto a El Aissami, estarían chavistas de mayor peso, requeridos por Estados Unidos, como son los militares Diosdado Cabello, ministros de Maduro y miembros del régimen de Delcy Rodríguez, y el también exministro Rodríguez Chacín, todos ellos incluidos en la acusación inicial de la Fiscalía contra el depuesto jefe autócrata venezolano.

Sobre todos ellos pesan recompensan que oscilan entre 10 millones y 25 millones de dólares.

Romero se refirió al caso de Cabello, quien controla la seguridad del país, como un “caso particular”, tras la llegada de Machado.

“Dentro del acuerdo de seguridad respaldado por Washington que constituye la primera manifestación pública del regreso de Machado, considero que una eventual entrega negociada de Cabello podría ser una posibilidad pendiente”, dice.

“He mantenido que existe un arreglo de entrega y es posible que ese proceso se acelere luego del retorno de Machado a Venezuela y el secretario Marco Rubio ha sido muy claro”.

“No afirmo que esta entrega esté confirmada, sostengo que es una hipótesis que explica la secuencia y que deberá contrastarse con los próximos movimientos del poder en Venezuela”, subrayó.

Entre los requeridos por la justicia estadounidense bajo cargos de lavado de dinero con montos de recompensa, se menciona a Samark López Bello, encarcelado con El Aissami por el caso de corrupción PDVSA-Cripto.

También se citan los nombres de Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo controlado por Maduro y acusado por presunto lavado y sobornos en 2023; Raúl Gorrín, hombre de Moreno en el círculo del exdictador, acusado de conspiración para lavado de dinero y otros nueve cargos adicionales en 2018 y también por extraer 1,200 millones de dólares de la estatal petrolera a cambio de sobornos, según se informó.

Reportes de medios indican que el empresario dueño de un canal de televisión estaría “retenido” en su casa y vigilado desde febrero.

FUENTE: Entrevista al comandante Jesús Romero, exoficial de Inteligencia de la Armada de EEUU