Dos documentales para tener en cuenta

Las dos Mariette y Soul of a nation.

De la oferta de documentales que el Miami Jewish Film Festival presenta este año, queremos destacar dos importantes títulos que fueron ejecutados por realizadores con raíces en Latinoamérica: Soul of a nation, de Jonathan Jakubowicz, y Las dos Mariette, de Poli Martínez Kaplun.

De hecho, el encuentro cinematográfico inicia su 28ª edición con el estreno mundial de Soul of a nation, o el alma de una nación, en el North Beach Bandshell, en Miami Beach, el 9 de enero.

Soul of a nation ahonda en los acontecimientos políticos y sociales más recientes de la historia de Israel, marcados por profundas divisiones internas y malestares populares, que tuvieron por punto de inflexión el monstruoso ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el director Jakubowicz sobre la realización de Soul of a nation, que cuenta con reflexivas opiniones de conocidas figuras de la sociedad israelí.

“Desde principios de 2023, comencé a escuchar un nivel de polarización en la sociedad israelí que nunca había presenciado”, señaló sobre la motivación que le condujo a realizar el documental.

“Como venezolano-estadounidense, fui testigo de cómo Venezuela fue sistemáticamente dividida, y en la última década he visto cómo Estados Unidos se ha fragmentado progresivamente. Sin embargo, observar este fenómeno en Israel, un país fundado como refugio para judíos perseguidos de todo el mundo, me parecía inimaginable”, acotó.

Jakubowicz viajó a Israel “para entender de primera mano lo que estaba ocurriendo, y me encontré con una sociedad que hablaba abiertamente de guerra civil y de la ruptura del pacto social”.

Gran parte de la familia de Jakubowicz fue asesinada durante el Holocausto nazi. “Tengo claro que ninguno de ellos habría muerto si Israel hubiese existido en los años 1930 y 1940. La existencia de Israel es lo único que puede garantizar que una tragedia similar nunca vuelva a suceder”, subrayó.

Jakubowicz conoce los riesgos a que Israel está expuesto, “rodeado de grupos que han jurado trabajar para su destrucción. Por eso, me parecía una locura y un riesgo completamente irresponsable que los ciudadanos israelíes estuviesen enfrentados entre sí”, recalcó.

Luego enfatizó que el documental “explora las razones que llevaron a Israel a este punto crítico y las devastadoras consecuencias que se desataron el 7 de octubre”.

Soul of a nation “también relata lo que sucedió después del ataque. En un solo día, el país descubrió que sus verdaderos enemigos no estaban dentro de sus fronteras, sino fuera de ellas. Quedó claro que la solidaridad entre sus ciudadanos —de todas las razas y religiones— no solo es importante, sino imprescindible para su supervivencia. Y ese microcosmo que es Israel ilustra los riesgos que corre todo el mundo civilizado cuando decide enfrentarse a sí mismo, por diferencias políticas, ignorando que existen peligros mucho más grandes que nacen de la debilidad que produce la polarización”.

En efecto, la documentación fílmica y reflexiva es abundante y necesaria. Se plantean hechos y reflexiones sobre los riesgos que vive Israel y como estos pudieran repercutir en la estabilidad del país como nación democrática.

Además, el documental plantea un paralelismo entre lo que sucede en Israel, a partir de la propuesta de reformas judiciales que restringiría el poder de la Corte Suprema, y lo que acaeció en Venezuela en los años 1980 que condujo a la actual situación sociopolítica y económica en el país sudamericano.

“Crecí en una Venezuela que era considerada la democracia más estable de Latinoamérica. Pero en cuestión de unos años, Hugo Chávez utilizó las instituciones democráticas para destruirlo todo, y hasta el día de hoy sufrimos de una de las dictaduras más sangrientas de la región”,

Las dos Mariette

Esta producción cinematográfica, que se proyecta los días 14 y 15, en las salas O Cinema South Beach y Coral Gables Art Cinema respectivamente, aborda la historia de Mariette, una mujer que huyó de la Francia ocupada por los nazis cuando era niña y ocultó por varias décadas su identidad judía por miedo a ser rechazada.

La realizadora Poli Martínez Kaplun conoció el caso de Mariette en Argentina cuando realizaba el filme documental La casa de Wannsee, que contaba la historia de su familia que huyó de Alemania.

Se enteró entonces que en los años 1940 regía una orden en el país sudamericano que impedía a personas judías inmigrar al país.

“Muchas familias tuvieron que convertirse al cristianismo en Europa para obtener visas e ir a la Argentina. Hijos y nietos de estas personas poco saben del origen judío o qué condiciones tuvieron que atravesar sus antepasados para emigrar, perseguidos y estigmatizados por su identidad judía, que entonces era sinónimo de muerte”, apuntó.

“La singularidad en el caso de Marietta es que su familia no sólo se había convertido, sino que siguieron una vida católica y nunca más se habló del origen judío y las causas de la emigración”, resaltó.

Mariette era una adolescente ‘católica’ cuando su madre le reclamó por llamar a un judío “de mierda” porque su padre era judío y ella no lo sabía.

“Lloró durante varias semanas porque en el entorno donde vivía, en aquella época, los judíos eran muy mal vistos porque, según enseñaban en las escuelas, habían matado a Cristo”, explicó.

Aquel pasaje atormentó a tal punto a la adolescente que se convirtió en un gran secreto que seguiría atormentándola por vida. Nunca lo mencionó ni a hijos, ni a nietos.

“Quise saber por qué Mariette lo guardó como secreto. Quería saber si se trataba de un prejuicio, miedo a salir de un escondite, el escondite que, desde la guerra en Europa, estaba dentro de ella”, reflexionó.

Efectivamente, la documentación fílmica y reflexiva que el documental plantea es abundante y necesaria. Esboza como Mariette, después de tantos años de silencio, decidió sacar a la luz su secreto luego de haber creado una familia, de hijos, nietos y biznietos.

Confesar lo que le ‘cagó la vida’, lo que tanto le pesaba, es para muchos un acto de valentía necesario y para otros una reacción a, tal vez, la timidez y el pavor que obligó a guardar silencio.

“La decisión de Mariette de hablar sobre este tema, ya pasando la edad de 80 años, fue muy controvertida, incluso en su propio entorno. Muchos se opusieron. No entendían que hablara de algo que durante mucho tiempo ocultó. ‘¿Por qué ahora?’ preguntaban. Sacar algo a la luz que su madre hizo lo imposible por ocultar. ¿Por qué Mariette ahora se victimiza, habla de prejuicios cuando ella es la primera en tenerlos?”, destacó.

La realizadora opinaó que “lo más interesante que se logra en el documental es que, además de Mariette hablar y desnudarse frente a su historia, miembros de su familia, hijos y nietos, aceptaron participar con sus opiniones (que no fue fácil al comienzo). Cada uno expuso lo que esta historia implica para ellos”.

Y ante esta meditación, saltan las preguntas “¿De qué manera la historia de nuestros antepasados nos implica?, ¿Es importante hablar y enfrentar el dolor o es mejor callar?”.

“Aquí hay una historia de dolor, de persecución de inmigrantes y también de la identidad en toda su complejidad”, reflexionó.

“Es la dificultad que encontramos siempre al definir el judaísmo y la triste y siempre recurrente estigmatización que yo busco desentrañar y hacer entender en mis producciones”, concluyó.

Consulte MiamiJewishFilmFestival.org para obtener información detallada sobre filmes, horarios de proyección, en Internet o salas cinematográficas.