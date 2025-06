"Alas Rotas: Cada 10 Minutos", un documental que despierta conciencia sobre el abuso sexual infantil

La historia de Yanet, activista y productora ejecutiva, es el hilo conductor de una obra que no busca entretener, sino incomodar, despertar y movilizar.

“La mía no es una historia para dar lástima”, afirmó Yanet Pájaro durante el evento. “Es una historia para despertar. Porque solo cuando sanamos, podemos ayudar a otros a sanar”.

Presentación del documental "Alas Rotas: Cada 10 Minutos", en Miami Dade College. Presentación del documental "Alas Rotas: Cada 10 Minutos", en Miami Dade College. Cortesía

Con datos verificables, ilustraciones creadas por niños sobrevivientes y un cronómetro que avanza implacable durante toda la proyección, Alas Rotas se convierte en una experiencia emocional e informativa de alto impacto.

Por su parte, el director Manuel Hernández subrayó: “Este documental nace desde la urgencia, desde el dolor y la esperanza. Porque cada diez minutos, un niño es abusado. Y eso no puede seguir ocurriendo frente a nuestros ojos”.

La conducción de la noche estuvo a cargo de Desirée Colomina, quien también moderó el foro comunitario posterior con sensibilidad y estructura emocional.

“Este documental no se hizo para entretener. Se hizo para incomodar, para despertar y para sanar. Y desde hoy, todos los que estuvimos aquí nos llevamos una tarea: ser luz, ser voz y no ser indiferentes”, expresó Colomina frente a un auditorio visiblemente conmovido. “Este documental no se hizo para entretener. Se hizo para incomodar, para despertar y para sanar. Y desde hoy, todos los que estuvimos aquí nos llevamos una tarea: ser luz, ser voz y no ser indiferentes”, expresó Colomina frente a un auditorio visiblemente conmovido.

El foro reunió a un panel multidisciplinario de especialistas: la psiquiatra Patricia Guiribitey; el psicólogo clínico, sexólogo y life coach Jainewel Romero; la terapeuta licenciada y supervisora clínica Logan María Sosa, del Trauma Resolution Center (TRC); y Lori Toledo, presidenta de la junta directiva de la misma fundación.

Los expertos abordaron temas cruciales como las consecuencias del abuso sexual en la salud mental adulta, las señales de alerta en niños, los casos de abuso entre menores y la importancia de educar y empoderar a las familias como primer frente de prevención.

documental "Alas Rotas: Cada 10 Minutos" La Mamilover, al centro de la foto, compartió el caso de una joven mexicana que le escribió tras haber sido abusada y expulsada de su casa. Cortesía

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la intervención de la influencer y activista familiar conocida como La Mamilover, quien compartió el caso de una joven mexicana que le escribió tras haber sido abusada y expulsada de su casa. Durante el evento, logró vincularla con una organización presente en el auditorio, demostrando que las redes sociales pueden ser un canal real de ayuda y contención.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Production house (@desconocidosproductions)

El evento también contó con la participación del músico venezolano Huáscar Barradas, ganador del Latin Grammy, quien abrió la noche con una interpretación instrumental que preparó emocionalmente al público. Más tarde, cerró con una versión de “Qué bonita es esta vida”, que adquirió un nuevo significado entre los presentes.

Además, asistió el candidato a la alcaldía de Miami-Dade, Cristian Ceballos, quien expresó públicamente su apoyo a iniciativas de prevención infantil y su compromiso con políticas públicas que protejan a los más vulnerables.

La velada culminó con un acto simbólico: dos niños invitaron al público a encender pulseras de luz en un auditorio completamente a oscuras. Cada luz representó una promesa de protección y un rechazo a la indiferencia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Famanewsmagazineusa (@famanewsmagazineusa_)

Organizaciones como la Fundación Alas Rotas, el Trauma Resolution Center, Mujeres Latinas USA, representantes de escuelas y centros comunitarios, así como figuras del ámbito médico, académico y artístico del sur de Florida, también dijeron presente. Y todos coincidieron en una frase que se repitió durante la noche: “Aquí comenzó un movimiento”.

El impacto del evento ya comienza a extenderse. Se han establecido compromisos para llevar el documental a escuelas, iglesias y otras ciudades, y se anunció el lanzamiento de una campaña digital de concientización, así como la creación de un comité comunitario para futuras funciones.

Además, Alas Rotas: Cada 10 Minutos ha sido postulado oficialmente a los Emmy Regionales de la Florida en la categoría 422A – Societal Concerns – Short Form, en reconocimiento a su excelencia narrativa, relevancia social e impacto comunitario.

Más que un documental, “Alas Rotas” es una herramienta de transformación. Y esta, apenas, fue la primera luz.