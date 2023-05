El artista Oscar Olivares se une al multiverso de Spider-Man

“Era una de las primeras veces que fui al cine, y la película me impactó muchísimo, tremendamente. Me impactó el traje, los efectos, los valores del personaje. Aprendí mucho de él y eso se mantiene hasta hoy en día siendo un adulto”, manifestó el artista en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

El ilustrador de 26 años, Premio Mara de Oro 2017 y catalogado como Artista Héroe del 10mo Passion for Freedom Art Festival de Londres 2018, ha hecho uso de su talento para reflejar a este mítico superhéroe.

En sus redes sociales ha compartido sus primeros bocetos de Peter Parker los cuales, por supuesto, han mutado con el tiempo. Pero es quizá su retrato del personaje sentado en la cima de un edificio y comiendo una arepa (recurso indispensable de sus obras, siempre simulando el sol) su declaración de admiración más profunda.

Y, a su juicio, ha sido justamente su arte el trampolín para poder hoy ser uno de los influencers latinoamericanos que le dará vida a una de las versiones de Spider-Man en la película animada Spider-Man a través del Spider-Verso.

“Sony Pictures se comunicó directamente conmigo; estaban buscando influencers en latinoamérica que pudieran participar en la película y que tuvieran alguna relación con el personaje. Les gustó mucho mi conexión y por esto me seleccionan. Creo que mi arte fue fundamental en este aspecto porque permitió que la gente conociera de alguna manera mi afición por el personaje y lo conectado que estoy con él, creando de esta manera una versión muy venezolana, muy única, y que gracias al multiverso podemos ver que puede ser posible”, recuerda emocionado el venezolano que asegura que ahora ya es oficial que Spider-Man conoce la arepa venezolana.

Ni en sus sueños más locos había manifestado que algo así podría ser posible. Sí, como buen fanático lo dibujó y hasta disfrazó; pero nunca pensó en poderle darle voz a su superhéroe favorito.

“Me imaginé haciendo algún dibujo para una versión de un cómic, algo que pudiera ser oficial. Pero ya literalmente ser una versión de Spider-Man en el multiverso es algo que nunca me imaginé. Sentí una alegría tremenda. Fue la noticia más increíble que he recibido en mucho tiempo”.

De fanático al Spider-Verso

El artista visual, que en los últimos años se ha enfocado en la realización de murales ecológicos elaborados con tapas de botellas recicladas en Venezuela, México y Arabia Saudita, encarnará al Spider-Man paciente, un personaje que se encuentra con un Spider-Man psicólogo para desahogarse y contarle todas las cosas con las que debe lidiar el superhéroe.

Olivares agradece la oportunidad y observa la experiencia como el primer paso hacia lo que quizá pueda ser una nueva faceta profesional, pues el doblaje es una actividad que siempre hace como hobbie en encuentros familiares y con amigos.

“La experiencia fue muy buena. Por supuesto tenía el acompañamiento del director de la película, guiándome sobre cómo hacer mejor las expresiones y emociones del personaje. Me gusta mucho hacer doblaje, especialmente para divertirme; pero ahora, por primera vez lo puede hacer de una forma más profesional y sí me encantaría seguir haciéndolo en el futuro”, señala.

Como figura pública, latino y venezolano, Oscar Olivares considera que el rol que ahora suma a su profesión es importante, pues se vuelve un representante del personaje.

“Eres alguien que representa al personaje de cierta manera, representas sus valores. Creo que eso es muy importante porque es una gran responsabilidad, pero también es una alegría tremenda y esto me hace sentir que no hay nada imposible en la vida”, comenta.

Y como un fiel fanático del superhéroe de Marvel, el venezolano insta a todos los niños de la región y el mundo a no desestimar sus sueños porque si se trabaja por ellos, todo es posible. “Nuestros sueños se pueden hacer realidad. No importa en qué parte del mundo estamos, no importa lo que estemos soñando, todo se puede hacer realidad si somos constantes, si trabajamos con empeño y dedicación. Yo no hice un dibujo de SpiderMan, he hecho cientos a lo largo de mi vida y creo que por eso hoy estamos logrando esto”.

Concluye recordando el valor más importante que aprendió desde pequeño del famoso héroe arácnido: “Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de marcar una diferencia en el mundo que nos rodea, y a veces tenemos muchas oportunidades y no las aprovechamos. Todos tenemos grandes dones y podemos usarlos para el bien de toda la humanidad. Spider-Man me ha enseñado, además, a enfocarme en mi propósito más allá de los comentarios externos, como le pasa a Spider-Man con J.J Jameson”.