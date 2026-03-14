sábado 14  de  marzo 2026
JUSTICIA

Fiscalía rechaza anular los cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo

La representación fiscal presentó a la Corte de Nueva York un memorando en el que desestima la estrategia de la defensa para pago de honorarios

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero.&nbsp;

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- La Fiscalía federal de EEUU negó la posibilidad de anular la acusación contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por cargos de narcoterrorismo, según informó la periodista Maibort Petit este sábado.

La representación fiscal presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva Yok un memorándum en el que desestima los alegatos de la defensa de ambos acusados por supuesta violación del derecho a la defensa al negárseles recursos para el pago de honorarios, y mantuvo los cargos.

Lee además
Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTERRORISMO

Quién es quién en el caso Maduro: el juez, los fiscales y la estrategia de la defensa
Un grafiti de Nicolás Maduro quien busca anular su acusación en Nueva York
JUSTICIA

Jurista alerta que abogado de Maduro y Flores intenta procurar nulidad del proceso

Maduro y Flores están acusados por conspiración del narcotráfico, tráfico de armas entre otros delitos federales, luego de que fueron capturados durante una operación militar estadounidense en Venezuela para presentarlos ante la justicia de EEUU.

Maduro y la estrategia

El 20 de febrero pasado, Barry Pollack, líder del equipo defensor de Maduro, consignó ante el tribunal del juez Alvin Hellerstein una moción para que se desestimen los cargos contra el depuesto jefe del régimen venezolano.

Días más tarde, hizo lo mismo el representante legal de Flores, Mark Donnelly, ante tribunal.

Ambos abogados, de reconocida experticia penal, alegaron en sus sendas mociones que el gobierno de EEUU estaría incumpliendo la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución al impedirles a sus defendidos el uso de dinero del Estado venezolano para pagar su representación legal, pues no tendrían dinero propio para hacerlo.

“Cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras”, consideró Pollack en la moción basado en la Sexta Enmienda de la Constitución, en una estrategia que buscaría anular los cargos, según juristas.

Fiscalía mantiene cargos

Según la información, cuatro representantes del fiscal del caso, Jay Clayton, sostienen en el memorándum que la OFAC, al decidir revocar las licencias para que Venezuela pague los honorarios por concepto de la defensa, actuó conforme a las leyes existentes en EEUU

Con base a esto, desestimaron los argumentos de la defensa que sostiene que se desconocen las enmiendas constitucionales.

Afirmaron que “es excesivamente raro que una persona sancionada por la OFAC reciba dinero para pagar su defensa privada con dinero de una entidad sancionada. Nunca se ha dado esta circunstancia en la historia legal del país”.

Con ello la fiscalía se opone oficialmente a la moción presentada por los abogados de Maduro y de Flores para que se eliminen los cargos por no tener licencia, según la información.

La audiencia de Maduro y Flores fue fijada para el jueves 26 de marzo, cuando el juez debe decidir sobre los argumentos fiscales y de la defensa debido al bloqueo de dinero para el pago de sus honorarios, y si en definitiva nombra defensores públicos a los acusados.

FUENTE: Con información de Maibort Petit/Sin Filtro youtube

Temas
Te puede interesar

Por ahora, Delcy. Donald Trump

Maduro es requerido también por Chile, quiere interrogarlo sobre asesinato del teniente Ronald Ojeda

EEUU prepara pedido de extradición de Alex Saab, clave para desarticular red de lavado de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fachada del Departamento del Tesoro de EEUU
MEDIDAS

EEUU flexibiliza sanciones contra Venezuela para incentivar producción de fertilizantes

Los residentes se reúnen afuera en un vecindario bloqueado en medio de un apagón eléctrico prolongado después del huracán Ian en La Habana el 30 de septiembre de 2022.
CRISIS EN CUBA

Brutal represión por protesta en Morón, después que Díaz-Canel admite diálogo con EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CASA BLANCA/ANáLISIS

Trump apuesta al "jaque mate" con Irán, Venezuela y Cuba

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.  video
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

La delegación de República Dominicana celebra tras anotar en cuartos de final contra Corea del Sur
BÉISBOL

Dominicana toca su mejor son, noquea a Corea y avanza a semifinales del Clásico Béisbol

Te puede interesar

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.  video
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La jefa de la Misión Diplomática de EEUU, Laura Dogu, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron en Caracas. 
REAPERTURA

Incertidumbre sobre asilos por vuelta de relaciones diplomáticas

Miguel Díaz-Canel reconoció la existencia de contactos entre La Habana y Washington, tras meses de negaciones oficiales.
CONVERSACIONES

Analista advierte: diálogo entre Washington y La Habana no significa cambio político en Cuba

Fotografía de archivo fechada el 12 de diciembre de 2012 del filósofo alemán Jürgen Habermas durante una conferencia de prensa en el Instituto Heinrich Heine en Duesseldorf (Alemania).
OBITUARIO

Muere filósofo alemán, Jürgen Habermas, a los 96 años

La jefa diplomática de EEUU en Venezuela iza la bandera en la Embajada en Caracas, el sábado 14 de marzo 2026
DIPLOMACIA

EEUU reafirma "nueva era" de relaciones con Venezuela; iza bandera en su Embajada en Caracas