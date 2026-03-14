Fiscalía rechaza anular los cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero.

NUEVA YORK. - La Fiscalía federal de EEUU negó la posibilidad de anular la acusación contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por cargos de narcoterrorismo, según informó la periodista Maibort Petit este sábado.

La representación fiscal presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva Yok un memorándum en el que desestima los alegatos de la defensa de ambos acusados por supuesta violación del derecho a la defensa al negárseles recursos para el pago de honorarios, y mantuvo los cargos.

NARCOTERRORISMO Quién es quién en el caso Maduro: el juez, los fiscales y la estrategia de la defensa

Maduro y Flores están acusados por conspiración del narcotráfico, tráfico de armas entre otros delitos federales, luego de que fueron capturados durante una operación militar estadounidense en Venezuela para presentarlos ante la justicia de EEUU.

Maduro y la estrategia

El 20 de febrero pasado, Barry Pollack, líder del equipo defensor de Maduro, consignó ante el tribunal del juez Alvin Hellerstein una moción para que se desestimen los cargos contra el depuesto jefe del régimen venezolano.

Días más tarde, hizo lo mismo el representante legal de Flores, Mark Donnelly, ante tribunal.

Ambos abogados, de reconocida experticia penal, alegaron en sus sendas mociones que el gobierno de EEUU estaría incumpliendo la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución al impedirles a sus defendidos el uso de dinero del Estado venezolano para pagar su representación legal, pues no tendrían dinero propio para hacerlo.

“Cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras”, consideró Pollack en la moción basado en la Sexta Enmienda de la Constitución, en una estrategia que buscaría anular los cargos, según juristas.

Fiscalía mantiene cargos

Según la información, cuatro representantes del fiscal del caso, Jay Clayton, sostienen en el memorándum que la OFAC, al decidir revocar las licencias para que Venezuela pague los honorarios por concepto de la defensa, actuó conforme a las leyes existentes en EEUU

Con base a esto, desestimaron los argumentos de la defensa que sostiene que se desconocen las enmiendas constitucionales.

Afirmaron que “es excesivamente raro que una persona sancionada por la OFAC reciba dinero para pagar su defensa privada con dinero de una entidad sancionada. Nunca se ha dado esta circunstancia en la historia legal del país”.

Con ello la fiscalía se opone oficialmente a la moción presentada por los abogados de Maduro y de Flores para que se eliminen los cargos por no tener licencia, según la información.

La audiencia de Maduro y Flores fue fijada para el jueves 26 de marzo, cuando el juez debe decidir sobre los argumentos fiscales y de la defensa debido al bloqueo de dinero para el pago de sus honorarios, y si en definitiva nombra defensores públicos a los acusados.

FUENTE: Con información de Maibort Petit/Sin Filtro youtube