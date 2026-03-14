domingo 15  de  marzo 2026
BÉISBOL

La sorpresiva Italia suma otra pieza venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol

El infielder Brayan Rocchio sustituirá a Miles Mastrobuoni para el juego de semifinal del lunes

Brayan Rocchio en un juego de spring training

Brayan Rocchio en un juego de spring training

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

La selección de béisbol de Italia, que venció a Puerto Rico, hará movimientos en su róster de cara a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

Tras celebrar la quinta victoria para mantenerse invicto, el mánager de la selección Azurri,, Francisco Cervelli anunció que el venezolano Brayan Rocchio se unirá al equipo para el juego del lunes.

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“Yo vengo hablando con él hace un año, en mi mente iba a ser mi campocorto titular, no se pudo por la situación de Cleveland, lo respeté, pero lo que está lo que está sucediendo ahora todos quieren (jugar) y de verdad las puertas siempre han estado abiertas, me enorgullece que esté en la disposición de hacerlo, aunque sea sólo un partido, mejor que sean dos”, dijo el timonel en reueda de prensa.

En el Spring Training de los Guardianes de Cleveland, el venezolano ha dejado buena impresión con el madero. Batea para .310 (29-9), con un cuadrangular, tres anotadas y trío de empujadas y dos bases robadas.

Rocchio, que tomará el lugar de Miles Mastrobuoni, además se ha mostrado paciente tomando cuatro bases por bolas para tener un OBP de .394.

Ahora, con la incorporación del campocorto de Cleveland, la delegación de Italia tiene ? venezolanos: Francisco Cervelli (mánager), Lips Nava (coach), Andres Annunziata (receptor de bullpen), J.J. D’Orazio (receptor), Renzo Martini (infielder).

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