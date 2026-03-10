martes 10  de  marzo 2026
Louis Vuitton mezcla folklore y naturaleza en París

Nicolas Ghesquière, director artístico de la colección femenina, se inspiró en el artista contemporáneo ucraniano Nazar Strelyaev-Nazarko

Una modelo presenta una creación de Louis Vuitton para el desfile de la colección de Prêt-à-porter femenino Otoño/Invierno 2026-2027, como parte de la Semana de la Moda Femenina de París, en París, el 10 de marzo de 2026.

Una modelo presenta una creación de Louis Vuitton para el desfile de la colección de Prêt-à-porter femenino Otoño/Invierno 2026-2027, como parte de la Semana de la Moda Femenina de París, en París, el 10 de marzo de 2026.

AFP / Thomas Samson

PARÍS.- Louis Vuitton hizo desfilar este martes a sus modelos por un paisaje montañoso, con grandes capas, bolsos colgando de bastones, sombreros chic de pastores y capazos, en el último día de la Semana de la Moda femenina de París.

"Para este desfile, quería realmente poner de relieve la idea de que la naturaleza es la más grande de las creadoras. No se trataba de imitarla, sino más bien de sublimarla", declaró a periodistas Nicolas Ghesquière, director artístico de la colección femenina desde 2013.

La presentación de la legendaria firma francesa, perteneciente al conglomerado del lujo LVMH, se celebró en uno de los patios del museo del Louvre.

Tuvo como decorados unas montañas que recordaban el Jura, en el este de Francia, de donde Louis Vuitton, el fundador de la casa, partió siendo adolescente para instalarse en París en 1837.

"Super Nature"

Ghesquière reivindica que "hay una forma de antropología de la moda en el hecho de que la gente encuentra puntos en común en los cuatro rincones del mundo, en su manera de vestirse".

"Existe realmente esta idea de un folclore universal", de un "nomadismo", que se expresa a través de vestidos de patchwork o de amplios sombreros de ratán, como si fueran cestas tradicionales invertidas.

El diseñador se inspiró también para esta línea, llamada Super Nature, en el artista contemporáneo ucraniano Nazar Strelyaev-Nazarko, cuyos cuadros adornaban la espalda de chaquetas y la parte delantera de las faldas.

Entre el público, como es habitual, figuraban numerosas estrellas, como las actrices Zendaya o Ana de Armas.

FUENTE: AFP

