domingo 15  de  marzo 2026
COMERCIO

EEUU y China abordan tema de tierras raras en ronda de negociaciones comerciales en París

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, afinan reunión de Donald Trump con Xi Jinping, en Pekín

El presidente de EEUU, Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping se reunieron en Corea del Sur en 2025.

El presidente de EEUU, Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping se reunieron en Corea del Sur en 2025.

ANDRE CABALLERO- REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARIS.- EEUU y China celebran una nueva ronda de consultas económicas y comerciales en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la capital de Francia, en la cual se abordó el tema de las tierras raras y de otros minerales estratégicos en busca de acuerdos comerciales y aliviar tensiones entre los dos países.

Los aranceles y los controles tecnológicos son también aspectos esenciales de las consultas que iniciaron este domingo y continuarán mañana lunes, se informó.

Lee además
Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
DENUNCIA

EEUU acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos
Presidente de Chile, José Antonio Kast (c) y el vicesecretario de EEEUU, Christopher Landau, y el Canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna (i)
COOPERACIÓN

Chile acuerda con EEUU impulsar cooperación en áreas de minerales críticos y tierras raras

La reunión entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, proporcionan el marco para el viaje del presidente Donald Trump a Pekín y su encuentro con el presidente chino Xi Jinping, prevista para finales de marzo de este 2026.

El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, también participa en las conversaciones.

La reunión forma parte de una serie de rondas celebradas en 2025, con el objetivo de aliviar las tensiones que amenazaban con un casi colapso del comercio entre las dos mayores economías del mundo.

EEUU y China buscan aliviar tensiones

Este encuentro de París es concretamente la sexta ronda del mecanismo bilateral de consultas económicas y comerciales establecido en mayo de 2025 en Ginebra, tras las reuniones celebradas posteriormente en Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur, la última de ellas en octubre del año pasado.

Las conversaciones se realizan en momentos de tensiones comerciales que buscan aliviar.

Se da también luego de que el Tribunal Supremo de EEUU limitó parte del marco jurídico utilizado por Washington para imponer aranceles a China, en un escenario internacional marcado además por la volatilidad energética tras el estallido de la guerra contra Irán.

En 2025, EEUU y China alcanzaron un acuerdo sobre las tierras raras que marcó una tregua entre ambos países por asegurarse minerales estratégicos para el desarrollo de la tecnología y estabilizar industrias en defensa y energía. El país asiático domina cerca del 90% del procesamiento y refinado mundial de tierras raras,

Trump tiene previsto realizar la visita a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril, y reunirse con Jinping, con miras a un posible anuncio de acuerdos comerciales entre ambas potencias, aun cuando analistas políticos son escépticos sobre un hipotético avance significativo en la ronda de conversaciones en París o en la Cumbre de Pekín de finales de este mes, dijeron reportes.

FUENTE: Con información de EFE, bloomberglinea.com

Temas
Te puede interesar

Ecuador inicia ofensiva contra el narcotráfico con apoyo de EEUU

Respuesta defensiva de Irán disminuye cada día

El firme liderazgo de María Corina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
JUSTICIA

Fiscalía rechaza anular los cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo

El toletero Vinnie Pasquantino, de Italia, recibe un baño de agua por parte de sus compañeros tras una victoria en el Clásico Mundial de Béisbol, el 11 de marzo de 2026.
BÉISBOL

Italia elimina a Puerto Rico y se mete entre los cuatro mejores del Clásico Mundial

Brayan Rocchio en un juego de spring training
BÉISBOL

La sorpresiva Italia suma otra pieza venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol

Mojtaba Jameneí, nuevo jefe de Irán.
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Irán afirma que Benjamin Netanyahu es su objetivo: amenaza con matarlo

Alcalde Bryan Calvo, crea la task force sobre los condominios en Hialeah.
CONFLICTOS ENTRE PROPIETARIOS

Crisis en condominios impulsa nueva task force en Hialeah

Te puede interesar

Alcalde Bryan Calvo, crea la task force sobre los condominios en Hialeah.
CONFLICTOS ENTRE PROPIETARIOS

Crisis en condominios impulsa nueva task force en Hialeah

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de EEUU, Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping se reunieron en Corea del Sur en 2025.
COMERCIO

EEUU y China abordan tema de tierras raras en ronda de negociaciones comerciales en París

Imagen referencial. 
EMPLEO

Nueva York abre convocatoria para dirigir cárceles de la ciudad, con sueldo de hasta $180.000

Fotografía cedida este domingo por la agencia Andina que muestra a Napoleón Becerra García, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). 
SUCESOS

Fallece el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en un accidente de tránsito

Mojtaba Jameneí, nuevo jefe de Irán.
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Irán afirma que Benjamin Netanyahu es su objetivo: amenaza con matarlo