EEUU y China abordan tema de tierras raras en ronda de negociaciones comerciales en París

El presidente de EEUU, Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping se reunieron en Corea del Sur en 2025.

PARIS .- EEUU y China celebran una nueva ronda de consultas económicas y comerciales en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE ), en la capital de Francia, en la cual se abordó el tema de las tierras raras y de otros minerales estratégicos en busca de acuerdos comerciales y aliviar tensiones entre los dos países.

Los aranceles y los controles tecnológicos son también aspectos esenciales de las consultas que iniciaron este domingo y continuarán mañana lunes, se informó.

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La reunión entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, proporcionan el marco para el viaje del presidente Donald Trump a Pekín y su encuentro con el presidente chino Xi Jinping, prevista para finales de marzo de este 2026.

El representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, también participa en las conversaciones.

La reunión forma parte de una serie de rondas celebradas en 2025, con el objetivo de aliviar las tensiones que amenazaban con un casi colapso del comercio entre las dos mayores economías del mundo.

EEUU y China buscan aliviar tensiones

Este encuentro de París es concretamente la sexta ronda del mecanismo bilateral de consultas económicas y comerciales establecido en mayo de 2025 en Ginebra, tras las reuniones celebradas posteriormente en Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur, la última de ellas en octubre del año pasado.

Las conversaciones se realizan en momentos de tensiones comerciales que buscan aliviar.

Se da también luego de que el Tribunal Supremo de EEUU limitó parte del marco jurídico utilizado por Washington para imponer aranceles a China, en un escenario internacional marcado además por la volatilidad energética tras el estallido de la guerra contra Irán.

En 2025, EEUU y China alcanzaron un acuerdo sobre las tierras raras que marcó una tregua entre ambos países por asegurarse minerales estratégicos para el desarrollo de la tecnología y estabilizar industrias en defensa y energía. El país asiático domina cerca del 90% del procesamiento y refinado mundial de tierras raras,

Trump tiene previsto realizar la visita a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril, y reunirse con Jinping, con miras a un posible anuncio de acuerdos comerciales entre ambas potencias, aun cuando analistas políticos son escépticos sobre un hipotético avance significativo en la ronda de conversaciones en París o en la Cumbre de Pekín de finales de este mes, dijeron reportes.

FUENTE: Con información de EFE, bloomberglinea.com