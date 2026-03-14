Italia elimina a Puerto Rico y se mete entre los cuatro mejores del Clásico Mundial

El toletero Vinnie Pasquantino, de Italia, recibe un baño de agua por parte de sus compañeros tras una victoria en el Clásico Mundial de Béisbol, el 11 de marzo de 2026.

HOUSTON.- Italia , la revelación absoluta del Clásico Mundial de Béisbol de 2026 , irrumpió este sábado en semifinales al vencer 8-6 a Puerto Rico , que se quedó corto en su intento de remontada en Houston.

La novena europea sigue invicta en cinco partidos, incluido un triunfo ante Estados Unidos , y pugnará el lunes en Miami en sus primeras semifinales del torneo intercontinental.

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Su rival salía del último duelo de cuartos de final, que disputaban este sábado Venezuela y Japón, la vigente campeona.

La otra semifinal será un choque de trenes entre Estados Unidos y República Dominicana el lunes, también en Miami.

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En el último partido de Houston como sede, casi 35.000 aficionados asistieron a otra exhibición de fuerza de la Azzurri, dirigida por el mánager venezolano Francisco Cervelli y formada principalmente por peloteros nacidos en Estados Unidos de ascendencia italiana.

"Es increíble (...) Creo que nos conocemos desde hace 12 días, pero es fenomenal el trabajo que ha hecho este grupo", afirmó el capitán Vinnie Pasquantino.

"No sé cuánta gente habría elegido a República Dominicana, Japón, Estados Unidos e Italia en el grupo de semifinalistas, pero aquí estamos nosotros", se felicitó el jugador de los Reales de Kansas City.

La novena europea, que aplastó el miércoles 9-1 a México, no tardó en mostrarle sus credenciales a un Puerto Rico lastrado por sensibles bajas como las de Javier Báez, Carlos Correa y Francisco Lindor.

Reacción frustrada

La novena boricua, superada en la fase de grupos por Canadá, pegó primero con un jonrón de Willi Castro en la entrada inicial, pero la respuesta italiana fue rápida y furiosa.

En la parte baja del inning los europeos se apuntaron cuatro carreras, comenzando por un sencillo de Pasquantino que remolcó a Sam Antonacci.

Pasquantino pasó también por la registradora en el castigo al abridor Seth Lugo, que tuvo que ser retirado a media entrada.

Los boricuas descontaron en el segundo inning por medio de Heliot Ramos, luego de que Martín Maldonado recibiera un pelotazo, pero el lanzador Alek Jakob solventó después la situación cuando Puerto Rico tenía tres hombres en circulación.

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Italia volvió a la carga llenando las bases en la cuarta entrada y anotó por partida doble en un batazo de Andrew Fischer al jardín derecho que un espectador atrapó desde la grada metiendo su guante en el terreno de juego.

Tras esta interferencia, Italia sacó dos nuevas carreras gracias a otro doble por reglas de J.J. D'Orazio.

Con ventaja 8-2, la Nazionale parecía tener el pase en el bolsillo, pero Puerto Rico reaccionó con una sucesión de cuatro carreras en la octava entrada.

Sin embargo, en el último inning, a dos anotaciones de Italia, los bateadores puertorriqueños fallaron en su intento de romper el muro de Greg Weissert, relevista de los Medias Rojas de Boston.

FUENTE: AFP