Rosario Flores ofrece concierto en Hard Rock Live Seminole

MIAMI.- La cantante española Rosario Flores regresa a Florida para cautivar con su música en un concierto íntimo el 15 de marzo. La cita será en el Hard Rock Live Seminole en Hollywood, donde hará vibrar al público con su energía inigualable y su voz única.

La presentación forma parte de Universo de Ley Tour 2025, gira homónima de su más reciente disco. En la velada, la artista promete interpretar algunos de sus éxitos.

En entrevistas, la artista de origen gitano aseveró que este espectáculo no solo contará con ella sino también con invitados y show especial en tarima.