El optimismo será clave en nueva entrega de "Los 4 Fantásticos" de Marvel, según director

Además de los personajes, la propia ambientación, un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, contribuye al tono de la película. "Los años 60 fueron sin duda una época de gran optimismo e idealismo, que es una de las razones por las que quería situarla ahí", razona Shakman, destacando también que es cuando el cómic original de Stan Lee y Jack Kirby fue creado.

"La carrera espacial estaba uniendo al mundo después de casi soñar sobre el futuro en el que pondríamos a una persona en la Luna, en el que podríamos lograr cualquier cosa, en el que lo desconocido se convertiría en conocido a través del trabajo duro y la tecnología", añade el cineasta, admitiendo que en el presente "la tecnología sigue cambiando nuestras vidas todos los días de forma radical". "Así que mirar el mundo desde una perspectiva optimista es algo que creo que nos vendría bien a todos", observa.

Una familia real

Los 4 fantásticos son conocidos como la primera familia de Marvel y es un grupo de superhéroes compuesto por el matrimonio formado por Reed Richards/Mr. Fantástico (Pedro Pascal) y Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), el hermano de Sue, Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn), y el mejor amigo de Reed, Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach).

"Tienen todo el desorden, el amor, el humor y el corazón que cabe esperar de una familia", apunta Shakman, explicando que son precisamente "esas relaciones" las que generan empatía, consiguiendo que el público se identifique con ellos.

"Hay muchas familias que se han formado en Marvel, como los X-Men o los Vengadores, pero esta es una familia de verdad y tiene un desorden, tiene amor, tiene una conexión profunda que no encuentras en esos grupos que están unidos por un objetivo común. Han crecido juntos o se han enamorado y ahora hay un bebé en camino. Creo que es muy cercano. Todo el mundo sabe lo que es estar en una familia, pero no todo el mundo sabe lo que es ser un superhéroe", reflexiona el cineasta.

En cuanto a si el mensaje sobre el poder del amor es algo muy trillado, el realizador asegura que sigue siendo importante y que, además, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos no deja de ser "una película Disney". "Y el amor puede ser desafiado, puede ser complicado y puede ser difícil y una de las cosas que hemos tratado de hacer es presentar un matrimonio real, en una familia real y eso significa que las cosas no siempre son de color de rosa, las cosas no siempre son perfectas y requieren negociación, paciencia y honestidad", observa.

Ahondando en la relación entre Reed y Sue, Shakman expone que, mientras que él quizá sea "el hombre más inteligente del universo", ella es la persona "más inteligente a nivel emocional", por lo que se complementan. "Se entienden el uno al otro en un nivel muy profundo. Se trataba de crear ese vínculo y mostrar cómo dos personas pueden ser aún mejor como pareja de lo que son por separado", añade.

Un Fandom apasionado

Por otro lado, teniendo en cuenta la magnitud del UCM y su comunidad de fans, Shakman admite sentir "mucha presión y responsabilidad". "Me encantan estos cómics y sé que hay muchos ahí fuera que comparten esos sentimientos y comparten la pasión por estos personajes", expresa.

Ante la existencia de un sector del fandom más tóxico y crítico, el realizador se limita a remarcar su intención de "buscar la luz", siguiendo la lección de la cinta. "Muchas opiniones vienen de un lugar de pasión que yo respeto", valora, admitiendo también que "no se puede complacer a todo el mundo".

Dirigida por Shakman, además de con Pascal, Kirby, Quinn y Moss-Bachrach, Los 4 fantásticos: Primeros pasos también cuenta en su reparto con Ralph Ineson, Julia Garner, John Malkovich, Natasha Lyonne y Paul Walter Hauser, entre otros.

