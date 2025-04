Marvel confirma que "Spider-Man: un nuevo día" llega a cines en julio de 2026

Aunque Tom Holland , quien da vida a Peter Parker, no pudo asistir al evento que se desarrolló en el Caesars Palace de Las Vegas, envió un video en el que manifestó su deseo porque los fanáticos puedan ver pronto cómo continuará la historia tras el enigmático final de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa).

"Lamento no poder estar con ustedes. Estoy al otro lado del mundo filmando una película. Sé que los dejamos con un gran suspenso al final de No Way Home, así que Spider-Man: Brand New Day es un nuevo comienzo. Es exactamente eso. Eso es todo lo que puedo decir”.

Producción

Los detalles de esta nueva trama aún no se han develado. Incluso, el director señaló que el guion todavía se encuentra en fase de desarrollo creativo. “Estoy explorando junto a un equipo increíble la próxima etapa de este personaje. Cada día hablamos del traje, de cómo se balancea, de cómo crear una experiencia emocional que aún no se haya visto”, comentó.

El rodaje de la película inicia en el verano boreal y la fecha de estreno está pautada para el 31 de julio de 2026. La cinta será distribuida por Sony Pictures en asociación con Marvel Studios.

La franquicia se mantiene como una de las más exitosas de Marvel. "Spider-Man: Homecoming (2017) recaudó 880 millones de dólares, Spider-Man: Far From Home (2019) superó los 1.130 millones, y Spider-Man: No Way Home (2021) alcanzó los 1.900 millones, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la historia del cine contemporáneo", reseñó Infobae.