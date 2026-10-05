lunes 5  de  octubre 2026
NATURALEZA

Fairchild Tropical Botanic Garden de Miami presenta "Orquídeas en Octubre"

El evento apoya el inspirador Million Orchid Project, una iniciativa de Fairchild que ya ha reintroducido más de 700.000 orquídeas nativas en el sur de la Florida

Orquídeas en Octubre es un evento donde podrás disfrutar de las diversas especies de orquídeas y conocer datos de interés sobre ellas.&nbsp;

"Orquídeas en Octubre" es un evento donde podrás disfrutar de las diversas especies de orquídeas y conocer datos de interés sobre ellas. 

Captura de pantalla/Instagram/fairchildgarden
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Si eres un apasionado de la naturaleza o estás dando tus primeros pasos en el mundo de la jardinería, el evento Orquídeas en Octubre (Orchids in October) regresa al Fairchild Tropical Botanic Garden los días sábado 10 y domingo 11 de octubre, en un horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

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Los asistentes a esta edición podrán disfrutar de diversos espacios donde conocerán acerca de esta exótica flor, sus cuidados y diversas curiosidades como:

  • Variedad única: Los mejores productores del sur de la Florida se reúnen para ofrecer desde especies raras y exóticas hasta opciones ideales para principiantes.

  • Asesoramiento experto: Recibe consejos directos de los cultivadores sobre cómo cuidar y mantener tus plantas en casa.

  • Comodidad total: Aprovecha el área de resguardo para dejar tus compras seguras mientras disfrutas del resto del jardín.

  • Paseos imperdibles: Explora las maravillas del National Orchid Garden, el mariposario Wings of the Tropics, el Children's Garden y el fascinante bosque nublado.

Una gran causa detrás de cada flor

Más allá de la exhibición, el evento apoya el inspirador Million Orchid Project, una iniciativa de Fairchild que ya ha reintroducido más de 700.000 orquídeas nativas en el sur de la Florida, con la gran meta de alcanzar el millón.

El evento tendrá lugar el 10 y 11 de octubre en Fairchild Tropical Botanic Garden10901 Old Cutler Road, Coral Gables, FL 33156.

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