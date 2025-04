Allegados de Alejandro Sanz entre las víctimas de la tragedia en Jet Set

"Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero. La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable", escribió el 9 de abril.

Posteriormente, manifestó su apoyo al país en medio de la trágica situación que viven. "Dominicana estoy con ustedes, fuertemente".

Más tarde, el intérprete de Corazón partío publicó unas fotografías junto a sus amistades, manifestando una vez más su sentir ante lo vivido.

"En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero".

Investigación

Homero Figueroa, director de Comunicación Gubernamental de República Dominicana, informó que fue designado un equipo de expertos, coordinados por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura, para iniciar la investigación que de luz sobre las causas del colapso del techo del club Jet Set.

"El Poder Ejecutivo ha dispuesto la conformación de un equipo de expertos nacionales e internacionales (…) para la realización de un estudio técnico que determine las causas de lo ocurrido, que nos ayude a entender con precisión qué pasó", dijo el funcionario en un video difundido.

Señaló que en las primeras horas era importante que los socorristas se concentraran en auxiliar a las víctimas del desplome. Sin embargo, ahora que el Gobierno anunció que se encuentran en la fase de recuperación de cuerpos y remoción de escombros, se debe hallar la respuesta a lo que ocurrió la madrugada del martes 8 de abril.

"La actuación correcta es buscar respuestas (…) Ese estudio técnico se hará con total apertura y con pleno respeto a la independencia del Ministerio Público, órgano competente en materia de investigación para determinar los pasos a seguir en el ámbito de la Justicia", aseveró Figueroa.