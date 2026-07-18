El chef José Andres pide a EEUU la entrada de Capdevila para asistir a final del Mundial

El chef José Andres promociona en Instagram su nuevo libro de cocina, Spain my Way.

MADRID.- El chef José Andrés, presidente de la ONG World Kitchen y una institución en Estados Unidos, pidió este sábado a través de las redes sociales que las autoridades del país ayuden y permitan el ingreso de Joan Capdevila para que pueda asistir a la final del Mundial que este domingo disputarán España y Argentina.

Capdevila, campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica 2010, no puede viajar a Estados Unidos al serle denegado el ESTA, documento para poder entrar en el país, por lo que ha pedido ayuda a través de las redes sociales para poder estar presente en la cita.

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Por este motivo, José Andrés ha interpelado directamente a Donald Trump, presidente estadounidense, Marco Rubio, secretario de Estado, y a la FIFA para que ayuden al exfutbolista español.

"@realDonaldTrump, @marcorubio, @POTUS, @FIFAWorldCup. ¿Pueden ayudar a @capde11, un campeón del Mundo, a llegar a la Final, por favor? ¡Gracias!", escribió el chef en su perfil de 'X'.

A la espera del desenlace, Capdevila agradeció la iniciativa y le respondió a través de la misma vía con un mensaje de agradecimiento, al que acompañó con un corazón: "No sabes cuánto te lo agradezco...".

Según contó el viernes el propio futbolista en la Cadena Cope, el motivo de rechazo del ESTA para entrar en Estados Unidos se debe a que disputó un partido en Irán hace diez años.

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 este domingo en el estadio MetLife Stadium de Nueva York.

FUENTE: EFE