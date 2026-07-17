viernes 17  de  julio 2026
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Fotografía de archivo, 11 de septiembre de 2019, del actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Parque Jurásico, entre otros personajes, que falleció este lunes a los 78 años de forma repentina e inesperada en Sídney (Australia), según informó su familia.

Fotografía de archivo, 11 de septiembre de 2019, del actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Parque Jurásico', entre otros personajes, que falleció este lunes a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney (Australia), según informó su familia.

EFE / Archivo / Susanna Sáez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Muere el actor Sam Neill

El actor Sam Neill, conocido por su rol en la película Parque Jurásico, murió este lunes de forma "repentina e inesperada" en Australia a los 78 años, indicó en un comunicado la familia. "Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", indicó la nota, sin brindar detalles sobre las causas de su muerte.

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En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

El actor, que interpretó al paleontólogo Alan Grant en la taquillera cinta de 1993 Parque Jurásico, dirigida por Steven Spielberg, reveló en sus memorias de 2023 que estaba "posiblemente muriendo" de un linfoma no hodgkiniano en estadio tres.

Pero en abril pasado declaró estar libre de cáncer gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunitario. Según el comunicado, el intérprete había estado recibiendo tratamiento en el hospital privado St Vincent's de Sídney.

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Decretan prisión domiciliaria a hijo de la princesa Mette-Marit

El Tribunal de Distrito de Oslo decretó este lunes prisión domiciliaria para el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, quien fue condenado el pasado 15 de junio a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos.

Según informó la televisión pública NRK, el tribunal dictaminó que Høiby debe permanecer bajo custodia, aunque no continuará en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Ila (próxima a Oslo), sino que podrá residir en su domicilio con una tobillera electrónica en espera de que se celebre el juicio de apelación.

Tras el fallo del tribunal, la Fiscalía noruega anunció que no está conforme con esta decisión y anunció que presentará un recurso de apelación para que Høiby continúe cumpliendo su condena en prisión debido al riesgo de reincidencia.

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Hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt decididos a quitarse el apellido paterno

Maddox y Zahara, dos de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, ya están en pleno proceso legal para quitarse el apellido de su padre, según publican varios medios estadounidenses. Algo que ya hizo hace dos años su hermana Shiloh, mientras que Vivienne y Knox ya no lo usan, al menos públicamente.

Según recoge People y otros medios, que muestran documentos judiciales, Maddox y Zahara han publicado un aviso legal con su intención de cambiarse el apellido en un medio público. Esta prueba de publicación es, según la legislación de California, el primer paso requerido para cambiarse de nombre. Ambos cumplieron con este requisito en el diario Los Angeles Daily Journal.

Zahara publicó el suyo el jueves 9 de julio, mientras que Maddox lo hizo el martes 7 de julio, señala People. Las audiencias para ratificar su solicitud han sido fijadas para Zahara el 28 de septiembre, y para Maddox, el 14 de septiembre de este año.

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Tom Cruise, Laura Pausini y Robbie Williams se suman a clausura del Mundial 2026

Un nuevo lote de artistas se suman a la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo 2026, la cual tendrá lugar el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

A través de un comunicado, la FIFA informó que Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams, acompañados del youtuber IShowSpeed, actuarán en el acto previo a disputarse la gran final. Además, Tom Cruise también dirá presente en el evento.

Asimismo, la FIFA señaló que se espera la participación de otras estrellas e invitados especiales; sin embargo, no se revelaron más detalles. También se pudo conocer que la actriz Jennifer Hudson, miembro del selecto grupo de artistas que tienen un EGOT, cantará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos previo a que inicie la final.

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Hallan sin vida a bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro

La Policía del Condado de Miami-Dade encontró muerto a Michael-Anthony Leones Espino, conocido como Mykee, quien fuera bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro y habría desparecido el domingo en el sur de Florida, según informaron las cadenas locales de NBC y Telemundo.

A Mykee, de 28 años, lo vieron por última vez en el suroeste de Miami a las 12:30 horas del domingo, según una ficha de búsqueda de la Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade, que lo consideró "un adulto en peligro".

Su desaparición motivó a los fanáticos de Rosalía y de Rauw Alejandro, quienes fueron novios y estuvieron comprometidos hasta su ruptura en 2023, a pedir ayuda para la búsqueda. Según la información de la Oficina de la Alguacil citada por NBC 6 y Telemundo 51, Leones Espino murió por aparente suicidio.

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