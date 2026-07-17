viernes 17  de  julio 2026
PRIMICIA

Embajada de EEUU confirma la aprobación del parole para Luis Manuel Otero Alcántara

La sede diplomática en La Habana confirmó a este medio que la solicitud migratoria del artista y preso político fue aprobada y que Estados Unidos continúa apoyando su salida de Cuba

Luis Manuel Otero Alcántara.&nbsp;

Luis Manuel Otero Alcántara. 

Anamely Ramos/Facebook
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Embajada de Estados Unidos en La Habana confirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS este viernes que fue aprobado el parole solicitado para el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, y aseguró que continúa apoyando su salida de Cuba.

Consultado por este medio, un funcionario de la sede diplomática respondió: “Embassy official can confirm that it was approved and supporting his departure from Cuba” (“Un funcionario de la Embajada puede confirmar que fue aprobado y que apoya su salida de Cuba”).

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La confirmación representa el primer pronunciamiento oficial conocido de la representación diplomática estadounidense sobre el estado del trámite migratorio de Otero Alcántara, cuyo paradero sigue sin conocerse públicamente desde que fue retirado de la prisión de Guanajay antes de cumplir íntegramente la condena de cinco años que le fue impuesta tras las protestas del 11 de julio de 2021 tras ser declarado culpable de los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

En los últimos días, organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron un recurso de hábeas corpus para exigir a las autoridades cubanas información sobre el artista, mientras familiares y activistas denunciaban la falta de noticias sobre su situación.

Días antes, la activista Anamely Ramos reveló que recibió una llamada desde un teléfono de la Seguridad del Estado en la que pudo hablar brevemente con Otero Alcántara. Según explicó, durante esa comunicación los agentes preguntaron por el estado del proceso de parole que su entorno gestionaba para facilitar su viaje a la nación americana.

Tras recibir la confirmación de la aprobación, este medio consultó nuevamente a la misión diplomática sobre una posible fecha para el traslado del opositor y el estado de las gestiones necesarias para concretar su salida de la isla. Al cierre de esta edición, no se ha recibido respuestas a esas preguntas. No obstante, el periodista de CNN Patrick Oppmann informó que el traslado de Otero Alcántara a Miami podría concretarse este sábado 18 de julio.

Aunque la aprobación del parole constituye un paso clave dentro del proceso migratorio, aún no está claro cuándo podría materializarse el viaje ni si el régimen castrista autorizarán su salida del país.

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI) y considerado preso de conciencia por organizaciones internacionales de derechos humanos, fue condenado en junio de 2022 por cargos relacionados con las manifestaciones antigubernamentales del 11J.

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