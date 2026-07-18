Teatro Ingenio trae adaptación de "Pinocho" a las tablas de Miami

MIAMI.- Teatro Ingenio trae a escena la historia de Pinocho, con las actuaciones de niños que forman parte de la academia actoral de la compañía de teatro, el 25 y 26 de julio en el Sandrell River Theater, en Miami.

Pinocho a Real Boy, una adaptación de Adyel Quintero, aborda la importancia de inculcar a los más pequeños valores como la honestidad, al tiempo que insta a los adultos a no olvidar ese niño interior que sabe divertirse.

Bajo la dirección de Liliam Vega, Betzi Rodríguez da vida al personaje principal, Cristian Ocón es Gepetto, y Kirenia Vega encarna a Pepe Grillo y a la bruja. Completan el elenco Rocío Álvarez como la ballena y la gata, y Fanny Tachín como gata y circo.

La actriz Kirenia Vega conversó con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su personaje en la pieza teatral y el rol del teatro en el desarrollo de los niños.

“En esta obra tengo un fascinante personaje que me ha encantado. Nunca pensé que me encantaría tanto. Es la conciencia de Pinocho. Pepe Grillo es el amigo de los niños que no tienen amigos. Él está todo el tiempo pendiente de ayudar. Para él es importante que se sepa que hay que corregir los errores, que hay que ser honesto, que no se debe mentir”, expuso Vega.

“En el caso de Pinocho, el conflicto es que es una marioneta sin corazón y quiere ser un niño de verdad. La historia es muy linda y está muy bien enlazada. Pinocho se equivoca y tendrá que redimirse. Y la manera de hacerlo es amando a alguien más que a sí mismo. Y ahí suceden milagros”, agregó sobre la trama.

Para Vega, el teatro es un lugar mágico y enfatizó que es importante que ese arte llegue al público infantil.

“El teatro es una fantasía, un cuadro en movimiento donde imaginas cosas, ves sombras, luces, personas que salen, que hablan. Un maestro me decía que cuando vas a ver una buena obra y sales del teatro, sientes que no has perdido el tiempo, que el teatro ha cumplido su función”, dijo.

Asimismo, enfatizó en el valor del teatro como herramienta de formación para las nuevas generaciones.

“Es importante que los niños se acerquen. Creo que el arte es fundamental y vital en la educación y en el crecimiento del ser humano. El niño debería tener un acercamiento a las bellas artes como con cualquier deporte o la ciencia. El arte es necesario para el desarrollo intelectual y el despertar de la curiosidad como ser humano”, expuso.

“El teatro para mí es mi disciplina, es lo que amo. Pero, más allá de eso, creo que es importante no solo en los niños. Aunque cuando los niños se acercan más temprano, los niños empiezan a crear un desarrollo emocional diferente. Ellos aprenden sobre la concentración, la atención, la coordinación, o sea, el teatro te genera, te desarrolla técnicas corporales. Ayuda a fortalecer la autoestima, a desarrollar la imaginación, y enaltece. Y creo que aquí en Miami falta, no solamente en los niños, sino en los padres, la curiosidad de que el niño vaya al teatro”.

Vega reconoce que construir un personaje para los pequeñines ha sido un gran reto actoral.

“El público infantil es muy honesto. Por eso ha sido muy importante trabajar para niños, que era algo que no había hecho antes. Y nunca me imaginé que iba a trabajar para un niño. Y cuando me enfrenté al público infantil, me di cuenta de que es un público muy honesto donde si te dicen feo, desde allí lo oyes. Ellos se meten contigo, si tú les haces una pregunta te responden. Si los invitas a cantar una canción, ellos cantan. Son sinceros y si no les gusta te lo dicen. Si les asusta, también”, contó.

Pinocho a Real Boy, funciones el 25 y 26 de julio en el Sandrell River Theater, 6103 NW 7 Ave., en Miami. Para boletos, haga clic en este enlace.