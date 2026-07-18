sábado 18  de  julio 2026
LABORES DE RESCATE

Mascota sobrevive de "milagro" bajo los escombros a tres semanas de los sismos en Venezuela

La extracción de un gatito fue celebrada por rescatistas y sus dueños en La Guaira en tributo a la vida; van 600 animalitos salvados desde el 24 de junio

Equipos de rescate evacúan en camilla a una persona de un edificio que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Equipos de rescate evacúan en camilla a una persona de un edificio que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Mientras persiste la búsqueda de personas por familiares aferrados a un milagro tras los devastadores sismos en Venezuela, un grupo de rescatistas logró la extracción de una mascota que permaneció bajo los escombros de una edificación desplomada, durante 23 días, con vida.

“No hay gato encerrado; lo hicimos, lo hicimos”, gritaron los rescatistas equipados con sus instrumentos desafiando las toneladas de placas, mientras una niña exclamó “dame mi gato”, en una conmovedora escena recogida por un video en las redes.

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El rescate tuvo lugar en el Bloque 3 de Catia La Mar, en La Guaira, una región costera que fue duramente golpeada por los terremotos simultáneos que también dejaron tragedia en Caracas y en otros estados del norte del país.

Venezuela vivió el 24 de junio al atardecer dos sismos de 7,2 y 7,5 en minutos, llamado “doblete sísmico”, que dejó una de las peores tragedias desde el deslave de La Guaira en 1999 y que dejó devastación, dolor y temor de que se repita.

Mascotas con familiares

Hasta este 18 de julio, unas 648 mascotas, entre perros y gatos, han sido rescatadas en La Guaira y en Caracas, específicamente en el sector San Bernardino, según cifras de Misión Nevado, una organización estatal, recogidas por medios.

Una cantidad no precisada de los animalitos domésticos presentó heridas, fracturas y hasta mutilaciones, por lo que fueron llevados a centros de atención veterinaria y de refugio mientras llegan los dueños.

“Hemos logrado hacer 18 reencuentros familiares”, dijo una auxiliar veterinaria a un medio estadounidense.

En tanto, las labores de rescate de personas en los lugares afectados continúan con dificultad a la espera de un mayor número de maquinarias para acelerar los trabajos centrados ya en la extracción de personas sin vida por presión de familiares.

Según las cifras oficiales de este 17 de julio, el número de víctimas fatales ascendió a 5.069 personas, 16.740 heridos, y 18.000 personas sin hogar, número que puede crecer tras la evaluación de daños notorios de muchas edificaciones. No se ha reportado rescate de personas con vida desde hace dos semanas.

FUENTE: Con información de red Instagram, cnnenespañol.cnne.com

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