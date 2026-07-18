Antiguo amigo de Will Smith pide que testifique en demanda contra Jada Pinkett Smith

Willow Smith, Jaden Smith, Will Smith y Jada Pinkett Smith asisten al estreno de la noche de clausura del AFI Fest 2021 de Warner Bros. "King Richard" en el TCL Chinese Theatre el 14 de noviembre de 2021 en Hollywood, California.

MIAMI.- El nombre de Will Smith aparece en medio de la batalla legal entre su aun esposa Jada Pinkett Smith, y su antiguo amigo Bilaal Salaam, reportó la prensa especializada.

Salaam, conocido como Brother Bilaal, quiere que el actor ganador del Óscar testifique en la demanda que ha interpuesto contra Pinkett Smith, a quien acusa de orquestar una campaña de difamación en su contra tras un supuesto enfrentamiento en la fiesta de cumpleaños de Smith en 2021, según documentos judiciales obtenidos por E! News.

En un intercambio de correos electrónicos adjunto a una moción presentada por el equipo legal de Pinkett Smith el 15 de julio, Salaam —quien se representa a sí mismo en el caso— expresó su deseo de dedicar los primeros 10 minutos de una llamada con los abogados de la actriz a abordar su petición de tomar declaración a Smith. Sin embargo, la abogada de Pinkett Smith —quien declaró en el escrito que su clienta "niega todas las acusaciones" de Salaam— argumentó que "no hay nada que discutir ni acordar" en relación con Smith.

"El Sr. Smith no es parte en este litigio", continuó la abogada en su respuesta por correo electrónico a Salaam. «Si desea obtener su declaración, debe cumplir con los procedimientos aplicables para la obtención de pruebas de una persona ajena al litigio. Que sepamos, no se ha notificado ninguna citación al Sr. Smith".

E! News se ha puesto en contacto con los representantes de Smith y Pinkett Smith para solicitar comentarios, pero no ha recibido respuesta. Salaam ha demandado a Pinkett Smith por 3 millones de dólares, acusándola de "infligir intencionadamente angustia emocional" cuando ella y sus colaboradores presuntamente lo amenazaron durante la fiesta del 53.º cumpleaños de Smith, hace casi cinco años. En la demanda presentada en noviembre, Salaam alegó que Pinkett Smith le dijo que "si seguía 'contando asuntos personales de ella', 'terminaría desaparecido o recibiría un disparo'".

Según la demanda, Pinkett Smith exigió entonces a Salaam que firmara un acuerdo de confidencialidad (NDA) "o de lo contrario...", antes de que siete miembros de su séquito lo siguieran presuntamente hasta su automóvil.

Salaam alegó en su demanda que se inició una "campaña de represalias" en su contra cuando se negó a ayudar a Pinkett Smith con la "gestión de crisis" después de que su ex abofeteara a Chris Rock en la ceremonia de los Óscar de 2022.

Afirmó haber desarrollado trastorno de estrés postraumático, un aumento de peso de 100 libras, hipertensión y diabetes como consecuencia de la presunta campaña de difamación. En la moción presentada el 15 de julio, el abogado de Pinkett Smith solicita que Salaam aporte las grabaciones de las llamadas telefónicas que él mismo "sitúa en el centro de sus acusaciones" de presunta intimidación y amenazas, informó el portal de noticias de entretenimiento.

"El demandante no ha accedido de manera inequívoca a aportar las grabaciones", señalaba el escrito; "no ha aclarado si existen grabaciones pertinentes que incluyan a dos de los presuntos participantes, y se niega a indicar si presentará los historiales médicos que respalden las lesiones físicas y emocionales por las que reclama una indemnización".