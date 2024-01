Hallan sin vida a la actriz Cindy Morgan

Asimismo, descartaron que se haya tratado de un homicidio y se sospecha que murió de causas naturales.

La última vez que fue vista con vida fue el 19 de diciembre.

TMZ detalló que la compañera de Morgan tocó la puerta de la habitación de la actriz, pero no obtuvo respuesta. En ese momento, también se percató de que había un olor fuerte que salía de la recamara.

Fue entonces cuando llamó al 911. Al llegar las autoridades, la declararon muerta.

Trayectoria de Cindy Morgan

La actriz nació en Chicago el 29 de septiembre de 1954.

Inició en la televisión como chica del clima, y posteriormente se abrió paso en la radio como locutora y DJ. Sin embargo, su éxito en la actuación llegó a finales de la década de los 70, cuando participó en la novela Irish Spring como modelo.

Poco a poco, comenzó a ganar terreno en comerciales y anuncios impresos.

En 1980 logró un papel protagónico en el filme Caddyshack, junto a Bill Murray, Chevy Chase y Rodney Dangerfield.

Posteriormente, protagonizó Tron (1982) como Lora Baines, una programadora de computadoras, y Yori, su alter ego.

En 2003, dio su voz a Ma3a en el videojuego de la franquicia.

También participó en The Midnight Hour (1985), Amanda and the Alien (1995) y The Love Boat, CHiPs, Matlock y Harry and the Hendersons.