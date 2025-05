Miami Dade College reconoce al ingeniero aeroespacial Jason Manuel Quiroga

MIAMI.- El Miami Dade College incorporará al Salón de la Fama de Exalumnos a Jason Manuel Quiroga , quien a sus 28 años destaca como uno de los ingenieros de nivel III más jóvenes en la compañía Blue Origin y participa en el desarrollo de los motores BE-4 del cohete New Glenn en Cabo Cañaveral.

"Desde que tenía cinco años me ha fascinado la exploración espacial. Esa curiosidad temprana se convirtió en una pasión para toda la vida: seguí mi sueño durante años de estudio, hasta conseguir una licenciatura y un máster en Ingeniería Aeroespacial. Lo que empezó como una curiosidad infantil se convirtió en la fuerza motriz de todo lo que he hecho desde entonces", comentó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Jason Manuel Quiroga Jason Manuel Quiroga. Cortesía/Vivian Quiroga

Estudios y desarrollo profesional

Jason dio sus primeros pasos hacia la ingeniería aeroespacial en el Honors College del Miami Dade College, donde contó con la mentoría del Dr. Eduardo Padrón; y con tan solo 19 años, fue seleccionado para el programa NASA Community College Aerospace Scholars.

Posteriormente, Quiroga obtuvo su licenciatura y maestría en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Florida Central (UCF), con especialización en propulsión de cohetes.

Su ambición lo llevó a trabajar comoingeniero de sistemas en la NASA y contribuir con el desarrollo del cohete SLS de la misión Artemis.

Ahora, Jason Quiroga es parte de las filas de Blue Origin, donde no solo se siente agradecido por poder compartir con importantes personalidades en el ámbito aeroespacial, sino también ha podido seguir creciendo profesionalmente sumando conocimientos y ejecutando innovadoras prácticas que marcarán la historia.

Jason Manuel Quiroga Jason Manuel Quiroga junto a los tres cohetes en los que ha trabajado: el NASA SLS rocket para Artemis Mission, el cual despegó en 2022; el New Shepard de Blue Origin en 2023; y el New Glenn rocket de Blue Origin, que despegó en enero 2025. Cortesía/Vivian Quiroga

"Es increíblemente gratificante. Estoy rodeado de algunas de las mentes más brillantes del sector aeroespacial, y poder contribuir a este nivel -especialmente a una edad temprana- es a la vez un honor motivador. He tenido la oportunidad de ser responsable de sistemas críticos y de ver cómo mi trabajo repercute directamente en la seguridad y el rendimiento del cohete. Es un recordatorio de que la pasión y la preparación pueden abrir puertas, incluso en los sectores más competitivos".

Y aunque algunos podrían considerar que Jason se encuentra en la cima de su carrera, para él aún hay sueños y metas que alcanzar.

"Mi objetivo es seguir desempeñando un papel significativo en el futuro de la exploración espacial. Quiero seguir superando los límites de lo que podemos conseguir, ya sea ayudando a diseñar cohetes más seguros, mejorando los sistemas de producción o asesorando a la próxima generación de ingenieros. Espero labrarme una carrera que no se defina sólo por el éxito técnico, sino por contribuir a algo mucho más grande que yo mismo", manifestó.

Reconocimiento

El 30 de mayo, Jason Quiroga será incorporado al Salón de la Fama de Exalumnos del Miami Dade College, un reconocimiento que asegura es un honor y refleja su constancia y perseverancia en la persecución se sus sueños.

"Este honor significa mucho para mí. A través del trabajo duro y la perseverancia, instituciones como MDC hacen que los grandes sueños sean accesibles para aquellos que de otro modo no tendrían los recursos para perseguirlos, y estoy orgulloso de estar en la vanguardia de la industria espacial mientras represento al MDC. Es un recordatorio de lo lejos que he llegado".

Jason Manuel Quiroga. El ingeniero aeroespacial Jason Manuel Quiroga a las afueras de Blue Origin, empresa de exploración espacial de Jeff Bezos. Cortesía/Vivian Quiroga

Y en este sentido, aspira que pueda convertirse en un ejemplo para los jóvenes que componen la comunidad latina e inmigrante en Estados Unidos.

"Estoy orgulloso de mi herencia cubana y agradecido por los sacrificios que hizo mi familia para que yo pudiera perseguir mis sueños. Mi éxito no es sólo mío: refleja la fuerza, la resistencia y los valores que me inculcó mi familia. Si ver a alguien como yo en este puesto ayuda a otros a creer que la dedicación, la disciplina y la perseverancia pueden llevarlos lejos -independientemente de dónde empezaron- entonces me siento honrado de ser parte de ese mensaje".

Por ello, envía un mensaje a quienes al igual que él son miembros de una familia que llegaron al país en busca de mejores oportunidades y sueñan con un futuro de éxito, pero temen encontrarse con obstáculos que les hagan dudar de su talento.

"Espero ser recordado como alguien que se mantuvo fiel a su sueño y ayudó a contribuir al futuro de la exploración espacial. Mi camino no estuvo exento de desafíos: hubo momentos de duda, contratiempos y obstáculos que hicieron que el sueño se sintiera lejano. Pero seguí adelante. Espero que mi ejemplo inspire a otros a perseguir sus ambiciones más audaces. Si mi historia puede generar confianza en una sola persona para que sueñe más y aspire a más, será un legado del que me sentiré orgulloso", concluyó.