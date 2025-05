Halle Bailey acusa al rapero DDG de abuso físico y verbal

La artista de 25 años expuso que después de la separación, DDG busca mal ponerla ante sus seguidores, alegando que ella quiere alejarla de su hijo.

"Siempre que quiere causar problemas, empieza a hablar mal de mí ante sus millones de fans. Afirma que le estoy ocultando a nuestro hijo y que estoy con otros hombres. Como resultado, recibo amenazas y críticas en redes sociales. Parece que intenta crear un drama para sus fans. Sale en directo despotricando sobre mí y alegando que le estoy ocultando Halo. Esto es falso. Le he pedido un horario fijo, a lo que se niega".

Violencia física

Sin embargo, destacó que fue en enero cuando inició el maltrato físico, luego de que él llegara a recoger al bebé y ella tratara de iniciar una conversación sobre el cronograma de visitas. "¡Sal de mi coche, PERRA!", le dijo.

Bailey expuso que notó al rapero nervioso y tuvo temor de dejarlo solo con el niño. Al tratar de calmarlo, inició una confrontación en la que DDG tiró del cabello a la joven, le golpeó la cara contra el volante del vehículo y astilló su diente, según reseñó TMZ.

Luego de que Halle manifestara dolor, DDG la soltó; pero ella se mantuvo dentro del carro hasta la casa del progenitor debido a que estaba preocupada por la integridad del niño.

"Me doy cuenta de que no hay manera de apaciguar a Darryl. No puedo permitir más este abuso", reza su declaración.

Halle también relató que DDG ingresó en una oportunidad a su casa, sin su consentimiento. La actriz le había manifestado que tanto ella como el pequeño tenían un virus respiratorio sincitial (VRS) y no podían salir. Ante esto, el rapero ingresó a la propiedad, la insultó con groserías, dañó su cámara Ring e intentó llevarse a Halo.

La denuncia de Bailey incluye evidencias fotográficas del abuso que sufrió: imágenes del diente frontal astillado, un morado en el bíceps. También presentó un mensaje en el que expone que había viajado a Santa Lucía para compartir junto a su hermana el Día de las Madres, luego de que el rapero la acusara de irse con un hombre.

"Darryl, ¿no estás cansado de acosarme? Me inventas una mentira nueva cada día... Estoy en Santa Lucía divirtiéndome con Shermay y Chloe. No con ningún hombre de aquí. Yo no haría eso, tengo Halo. Le dije a tu mamá que estaría con mi hermana la semana pasada... Por favor, déjame disfrutar del Día de la Madre en paz. Espero que estés bien y te sientas mejor pronto", reza el mensaje al que la revista People tuvo acceso.

Custodia

La actriz, que viajará a Italia en junio para filmar un proyecto por dos meses, solicitó la custodia completa de su hijo.

"Tengo familia y una niñera que viajará conmigo para cuidar de Halo mientras trabajo", detalla el documento judicial presentado.

Asimismo, insistió en que se le ordene a Darryl que deje de difamarla en redes sociales o publicar contenido relacionado con ella y su hijo.

"Es un bloguero de YouTube y Twitch y genera un frenesí entre los fans al hacer afirmaciones falsas sobre mí. Esto me ha causado miedo y me ha victimizado. Sus fans luego me amenazan. A menudo temo por mi vida y por la seguridad de Halo. #freehalo se ha convertido en un eslogan en línea".

Por último, solicitó que se ordene al DDG a asistir a un Programa de Intervención para Agresores y que demuestre que lo completó el programa de 52 semanas.

La audiencia tendrá lugar el 4 de junio.