John Cena e Idris Elba vuelven a la acción como mandatarios en "Heads of State"

MIAMI.- Este 4 de julio se entrena Heads of State en Prime Video, un thriller político con toques de acción y comedia en el que Idris Elba interpreta al Primer Ministro de Inglaterra y John Cena al presidente de Estados Unidos (que, antes de ser elegido, trabajaba en Hollywood como estrella del cine de acción). Valiéndose del choque cultural entre los mandatarios —y sus heterogéneos antecedentes antes de llegar al poder—, Heads of State funciona como una Buddy Cop Movie donde los protagonistas tendrán que conciliar sus diferencias para poder sobrevivir a un atentado terrorista —y, en el proceso, transformarse en unos verdaderos héroes.

Dirigida por Ilya Naishuller (Hardcore Henry, Nobody) y escrita por Harrison Query, André Nemec y Josh Appelbaum (Citadel, Alias, Mission: Impossible - Ghost Protocol), Heads of State hace referencia a decenas de largometrajes de acción de los 80s y 90s, pero con una puesta en escena llena de adrenalina y más cercana al ritmo del videoclip que al clásico tempo narrativo de esa época. Como si metiera en una licuadora Mission: Imposible, Air Force One y Lethal Weapon, la película está llena de vueltas de tuerca, comedia física, autoconciencia y secuencias de acción alucinantes al ritmo de la música.